Sa, 07.12.2019 - Münster Heidenheim "Freu dich Erd und Sternenzelt" - Bilder, Mitwirkende und Texte

Eintritt frei – Spenden für Sternstunden

Der Eintritt war wie immer frei, stattdessen sammelten wir zugungsten der Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt. Dabei kamen an diesem Abend 1.813,50 € zusammen.

Herzlichen Dank allen SpenderInnen!

Die Musik des Abends Die Hofmarkmusik umrahmte den Abend musikalisch.

Die mitwirkenden Sprecher und ihre Texte

Moderation



Hansjörg Schneider: Ein Stern über Whitechapel.

in: Hansjörg Schneider: Im Café und auf der Straße. Ammann Verlag. Zürich 2012

auch in: Früher war Weihnachten viel später - Hinterhältige Weihnachtsgeschichten, S. 173-178. Diogenes Verlag. Zürich 2012

______________________________________________________________________

Hanns Dieter Hüsch: Ganz ruhig bleiben

in "Wir sehen uns wieder. Geschichten zwischen Himmel und Erde".

Kindler Verlag 1995

Hanns Dieter Hüsch: Das Schuhschwämmchen

in: Frohes Fest. Geschichten zwischen Himmel, Café Pilatus und dem Niederrhein.

Tvd-Verlag. Düsseldorf 2008

______________________________________________________________________

Herman Bang: Einsam am Heiligen Abend

https://www.derweg.org/feste/weihnachten/hermanbang/

Gibt es einen Weihnachtsmann?

(im englischen Original „Is there a Santa Claus?“), ein Leitartikel der New York Sun, der erstmals am 21. September 1897 erschien und bis zur Einstellung der Zeitung 1950 jedes Jahr abgedruckt wurde.

https://de.wikipedia.org/wiki/Gibt_es_einen_Weihnachtsmann%3F

______________________________________________________________________

Christine Nöstlinger: Ein Ärmel fehlte

aus dem Sammelband "Weihnachten, als ich klein war", Hrsg. Angelika Kutsch,

Oetinger Verlag, 1996

Michael Lehmann: "Vum Ochs und vum Esel"

aus dem Gedichtband: "Durs Joahr", Gedichte und Geschichten in Westallgäuer Mundart

______________________________________________________________________

O'Henry (William Sydney Porter): Das Geschenk der Weisen.

DTV Junior, München 2013

______________________________________________________________________

Emanuel Bergmann: Der Chanukka-Stuhl

in: "Freue dich!" (Sammelband)

Diogenesverlag

Rainer Maria Rilke: Geburt Christi (Gedicht)

______________________________________________________________________

Barbara Robinson: Hilfe, die Herdmanns kommen! (Ausschnitt)

Verlag Friedrich Oetinger. Hamburg 1974

______________________________________________________________________