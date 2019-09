Sprecher-Portrait Christopher Mann

Geboren wurde ich 1988 in München, als Ältester einer fröhlich-turbulenten Musikerfamilie. Die Mutter Sängerin, der Vater Organist und die vier Geschwister haben auch schon früh verlauten lassen, was sie wollten. Bei mir musste da zusätzlich zur Stimme noch ein Instrument her. Eins mit kräftigem Klang und samtiger Seele: Posaune!