Übersicht Sprech(er)stunden Herbst/Winter 2018

Schließlich gibt es selbstverständlich auch heuer wieder unserer erfolgreichen Weihnachtslesungen – unter dem bewährten Titel "Christmas Crackers" werden wir gleich vier Auftritte haben.



Am Samstag, den 8. Dezember 2018 geht es los im InnKaufhaus Wasserburg. Beginn ist um 19.00 Uhr.



Eine Woche später, am Samstag, den 15. Dezember treten wir um 19.30 Uhr wieder im Ballonmuseum Gersthofen auf.



Die weihnachtliche Lesung in München findet am Dienstag, den 18. Dezember um 19.30 Uhr im Studio 2 des BR-Funkhauses statt.



Und schließlich sind wir am 30. Dezember um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche Gempfing zu Gast.



Musikalisch begleiten wird uns am 18.12. und am 30.12 der Singkreis Gempfing.