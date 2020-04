Eine frühlingshafte Sprech(er)stunde Im wunderschönen Monat Mai

Die Reihe "RadioSalon" im Studio 1 des Studio Franken bietet Hörerinnen und Hörern auch die Gelegenheit, bei einer Hörfunkproduktion live dabei zu sein. Hier entstehen Sendungen zum Beispiel für Bayern 2, BR-Klassik, Bayern Plus und BR Heimat. Ein idealer Rahmen also für eine Sonderausgabe der normalerweise in München stattfindenden "Sprech(er)stunde" mit der Spenden für die BR-Benefizaktion "Sternstunden" gesammelt werden.

Schmetterlinge im Bauch

Im Mittelpunkt stand der Wonnemonat Mai. Viele Dichter, Sänger und Liedermacher haben sich ihm gewidmet: im Liebesgedicht oder Roman, im Kunstlied oder Schlager.

Mit Schmetterlingen im Bauch und Blütenduft in der Nase interpretierten Yvonne von Bibra, Michael Schneider und Karin Schumacher aus München, Frank Breitenstein aus dem Würzburger Studio Mainfranken sowie Susanne Alt, Tobias Föhrenbach, Sven Knappe und Norbert Küber aus dem Studio Franken, Texte über den Mai, den Frühling und die Liebe.

Durch das Programm führte Martin Fogt, der auch in die Klaviertasten haute und dazu ein Lied anstimmte.

"Gerne waren wir Gastgeber für diese Sprech(er)stunde, die launige und zugleich anspruchsvolle Unterhaltung geboten hat. Ein gemeinsames, gelungenes Projekt der Kolleginnen und Kollegen aus München und Nürnberg, das einmal mehr das 'Wir sind ein Haus–Gefühl' bestärkt und offensichtlich allen Beteiligten und vor allem dem Publikum Vergnügen bereitet hat." Dr. Kathrin Degmair, Leiterin Studio Franken

Für alle Sinne

Blumenduft im Studio, heitere und gefühlvolle Texte im Wechsel mit stimmungsvoller Musik vom Trio "tonArt" - das alles fügte sich zu einem bunten, unterhaltsamen Hör-Maienreigen, der alle Sinne ansprechen sollte.



Und so wurde das Publikum in der Pause mit einer süffigen Maibowle überrascht und konnte erfrischt den zweiten Teil der Veranstaltung genießen.

"Seit nunmehr acht Jahren unterstützen die Sprecherinnen und Sprecher mit ihrem ehrenamtlichen Engagement die Sternstundenaktion des Bayerischen Rundfunks. Es ist ein schönes Zeichen von Solidarität und Hilfsbereitschaft, dass sich alle Beteiligten in ihrer Freizeit für Kinder in Not einsetzen und dazu Freude am Lesen und der Literatur vermitteln." Barbara Malisch, Leiterin Abteilung Sprecher/-innen

Die Sprech(er)stunde bot eine gute Möglichkeit, einmal die Gesichter bzw. Personen zu den Stimmen zu sehen und zu erleben – nicht nur für die Hörerinnen und Hörer, sondern auch für die Kollegen und Kolleginnen aus München und Nürnberg, die nur selten von Angesicht zu Angesicht zusammenarbeiten.

Spenden für einen guten Zweck

Alle Eintrittsgelder gingen vollständig an die Aktion Sternstunden des BR, die Kinder in Not unterstützt.

An diesem Abend kamen so insgesamt 407,20 Euro zusammen.



Herzlichen Dank!

Die mitwirkenden Sprecher und ihre Texte

______________________________________________________________________

Manfred Kyber: Maimärchen

in: Gesammelte Märchen von Manfred Kyber.

Verlag Wegner, Hamburg 1960

______________________________________________________________________

Anonymus: Die Rache einer betrogenen Frau

www.chefkoch.de/forum/2,31,292823/Die-Rache-einer-betrogenen-Frau.html

______________________________________________________________________

Detlev von Liliencron: Hans der Schwärmer

in: Ausgewählte Gedichte. Verlag Schuster & Loeffler, Berlin 1921 (gutenberg-spiegel.de/buch/unartige-musenkinder-3529/130)

______________________________________________________________________

Frank Breitenstein: Schnee von gestern - Natürlich, natürlich - Buschwindröschen - Veilchens comingout - Zitronenfalters Promenade.

Eigenes, unveröffentlichtes Manuskript

______________________________________________________________________

Franziska zu Reventlov: Der Geldkomplex

Roman, meinen Gläubigern zugeeignet. Oesch Verlag, Zürich 2001

______________________________________________________________________

Birgit Vanderbeke: Alberta empfängt einen Liebhaber

Wissenschaftlicher Verlag Berlin, Berlin 1999

______________________________________________________________________

Collage aus unterschiedlichen Texten von Kurt Schwitters.

Kurt Schwitters: Das literarische Werk, Bände 1-5

Deutscher Taschenbuch-Verlag, München 2005