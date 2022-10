Neue Satellitenfrequenzen ARD Programmverbreitung

Bessere, hochauflösende HD-Bildqualität

Starten Sie am besten jetzt gleich den Sendersuchlauf, wenn die HD-Programme in der Gesamt-Programmliste Ihres Geräts nicht gelistet sind. Voraussetzung für die Wiedergabe ist ein HD-taugliches Endgerät (TV oder Receiver).

Die technische Ausstattung beim Publikum ist überwiegend gegeben: Etwa 90 Prozent der SAT-Fernsehhaushalte empfangen die Programme bereits in HD-Qualität. Die ARD empfiehlt ihren Zuschauerinnen und Zuschauern - im Hinblick auf künftige Umstellungen - grundsätzlich den Empfang aller ARD-Programme in HD-Qualität.

Sendersuchlauf starten

Der Sendersuchlauf kann automatisch über alle Transponder oder manuell über einzelne Transponder erfolgen. Bei einem manuellen Suchlauf bleibt sowohl die eigene Programmsortierung als auch die Favoritenliste erhalten. Zum Empfang der Programme in HD ist in jedem Fall ein geeigneter Receiver oder ein geeignetes TV-Gerät (HD-tauglich und Standard DVB-S2) erforderlich. Wer noch in SD-Qualität empfängt, sollte auf HD-Empfang umrüsten. Für den HD-Empfang sind entsprechend geeignete Receiver (HD-tauglich; Standard DVB-S2) erforderlich. Es ist absehbar, dass in den nächsten Jahren weitere Programme nur noch in HD-Qualität verbreitet werden.