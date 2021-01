Rundfunktechnik Radioempfang über Satellit

So manchem Zuschauer ist gar nicht bewusst, dass sich über das Fernsehgerät und den Satellitenreceiver auch Radio hören lässt. Die Vielfalt beim Radioangebot aus dem All lässt wenige Wünsche offen. Auch wer den BR hören will, kann ihn europaweit empfangen: Neun Radioprogramme des Bayerischen Rundfunks sind via Satellit in Top-Qualität zu hören. Über ASTRA 1 M, 19 Grad Ost werden unsere Hörfunkprogramme und insgesamt rund 60 Radioprogramme der ARD-Landesrundfunkanstalten auf dem Satellitenkanal, Transponder 93 als DVB-S Radio übertragen.