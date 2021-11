Fragen und Antworten FAQ zur Satellitenumstellung bei ARD alpha

Die ARD hat ARD alpha bisher in zwei unterschiedlichen Bildqualitäten via Satellit verbreitet. Ab 14. Dezember 2021 wird das Programm ausschließlich in der höheren Bildqualität HD übertragen.

Hintergrund ist, dass der Satellitentransponder 93 nicht mehr weiter von der ARD genutzt wird. Dies ist ein wichtiger Schritt für die ARD, um Kosten zu senken.

ARD alpha in HD-Qualität ist bereits seit 2019 auf Sendung und empfangbar. Sollte ARD alpha HD in Ihrer aktuellen Programmliste fehlen bzw. der letzte Suchlauf mehr als zwei Jahre her sein, starten Sie bitte einen neuen Sendersuchlauf.

Sie können sich zwischen einem automatischen und einem manuellen Suchlauf entscheiden. Beim manuellen Suchlauf geben Sie die erforderlichen technischen Daten selbst ein. Das verkürzt die Dauer für den Suchlauf und die eigene Favoritensortierung bleibt erhalten.

Der Unterschied zwischen SD und HD liegt in der Bildqualität. SD steht für „Standard Definition“ und verfügt mit 576 x 720 Pixel über eine geringere Zahl an Bildpunkten als HD. HD steht für „High Definition“ und steht für eine hohe Auflösung und bessere Bildqualität mit mindestens 720 x 1280 Bildpunkten. Besonders für die heute üblichen Bildschirmgrößen ist eine hohe Auflösung erforderlich. Das Bild wird dadurch schärfer und detailreicher.

Alle, die ARD alpha über Satellit empfangen und das Programm noch in SD-Auflösung sehen. Das Gleiche gilt auch für Zuschauerinnen und Zuschauer mit Kabelanschluss oder Empfang via IPTV, da die Netzbetreiber zur Einspeisung in der Regel das Satellitensignal als Quelle verwenden.

Ein Satellitenempfänger kann bereits im Vorfeld auf ARD alpha HD umstellt werden. Haben Sie einen Kabelanschluss oder empfangen Sie via IPTV, informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über die Änderungen und die Kanalbelegung.

Ja, ARD alpha HD ist frei und unverschlüsselt via Satellit im europäischen Raum zu empfangen.

Teletext, Audiodeskription und Untertitel stehen Ihnen auch bei ARD alpha HD wie gewohnt zur Verfügung. Der Zugriff zur Mediathek über einen Smart TV ist möglich, wenn dieser mit dem Internet verbunden ist.

Sollte Ihr Fernseher keine HD Programme empfangen können, dann können Sie ihn mit einem HD-Receiver (Set Top Box) nachrüsten. Ein Fachhändler in Ihrer Nähe hilft Ihnen gerne bei der Geräteauswahl.

Sie können jetzt schon ARD alpha in HD empfangen. Sollten Sie ARD alpha HD (noch) nicht in Ihrer Programmliste finden, starten Sie bitte einen neuen Senderlauf.

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

Transponder: 39

Frequenz: 11,053 GHz

Polarisation: horizontal

Symbolrate: 22 MS/s

Fehlerschutz (FEC): 2/3

Am Dienstag, den 14. Dezember um 12 Uhr wird die Ausstrahlung auf dem Satellitentransponder 93 beendet. Die Verbreitung von ARD alpha (SD) wird eingestellt. Bis Ende Dezember 2021 weist auf dem Programmplatz stattdessen eine Hinweistafel auf ARD alpha HD und die neuen Empfangsdaten hin.

Ja, der ganze Satellitentransponder 93 wird künftig nicht mehr von der ARD genutzt. Daher ziehen auch alle Radioprogramme der ARD (u.a. vom Bayerischen Rundfunk) sowie das SR Fernsehen auf neue Satellitenfrequenzen um.

Mehr Informationen dazu finden Sie hier <!-- --> Frequenzumstellungen beim Satellitenfernsehen [ard-digital.de]

Diese Einblendung in der Senderkennung soll Sie vorab informieren: Sie schauen ARD alpha noch in Standardqualität. Bitte wechseln Sie deshalb so bald wie möglich auf ARD alpha HD, denn ab dem 14.12 läuft das Programm nicht mehr auf dem eingestellten Kanal.