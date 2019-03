Antennenfernsehen Programmangebot in Bayern

13. März 2019

Die Umstellung von DVB-T auf DVB-T2 HD ist in ganz Bayern abgeschlossen: 17 öffentlich-rechtliche HD-Programme sowie ergänzende Zusatzangebote sind im Freistaat zu empfangen.



24. Oktober 2018

DVB-T2 HD löst DVB-T im Süden Oberbayerns und Schwabens (Senderstandorte Hohenpeissenberg, Garmisch-Partenkirchen, Grünten, Pfänder) ab. Bayernweit ist erstmals auch NDR HD via DVB-T2 HD (nach einem Suchlauf am Empfangsgerät) zu empfangen.



26. September 2018

DVB-T2 HD startet in Oberfranken und Teilen der Oberpfalz an den Sendern Amberg, Bamberg und Ochsenkopf. DVB-T endet zeitgleich in diesen Gebieten.



23.-26. April 2018

DVB-T2 HD startet in Augsburg und weiteren Gebieten Oberbayerns (Berchtesgadener Land, Traunstein, Pfaffenhofen, Ingolstadt) mit 16 öffentlich-rechtlichen HD-Programmen. In Augsburg werden über FreenetTV auch die private HD-Programmen ausgestrahlt. DVB-T endet zeitgleich in diesen Gebieten.



8. November 2017

DVB-T endet in Unterfranken: In Würzburg, am Pfaffenberg und Kreuzberg (ARD/BR) /Rhön (ZDF) geht das DVB-T2 HD Programmangebot mit 16 öffentlich-rechtlichen HD-Programmen auf Sendung.



29. März 2017

Die Verbreitung der Programme über DVB-T endet in den Ballungsräumen München/Südbayern und Nürnberg/Mittelfranken. An fünf bayerischen Senderstandorten geht stattdessen ein umfangreiches DVB-T2 HD Programmangebot mit 16 öffentlich-rechtlichen und 19 privaten (großteils verschlüsselten) HD-Programmen auf Sendung.