Antennenfernsehen Chronologie zu DVB-T und DVB-T2 HD

Am 25. November 2008 besiegelte ein gemeinsamer symbolischer Knopfdruck im Studio Franken den Abschluss der DVB-T-Umstellung in Bayern. Was in Bayern im Jahr 2005 in den Startregionen München/Südbayern und Nürnberg begann und schrittweise Region für Region fortgesetzt wurde, war dreieinhalb Jahre später weitestgehend vollzogen: Die terrestrische Fernsehversorgung - das Antennenfernsehen - wurde von analog auf digital umgestellt.

Symbolischer Knopfdruck: Startschuss für DVB-T

Damit haben der Bayerische Rundfunk und das ZDF ihre Verbreitung über Antenne in Bayern modernisiert und sind so den politischen Beschlüssen zur vollständigen Digitalisierung bis 2010 bereits zwei Jahre früher nachgekommen. Im November 2009 wurden schließlich auch noch die beiden letzten analogen TV-Füllsender (Garmisch-Partenkirchen und Ruhpolding) stillgelegt. Im gleichen Zuge wurde dort das DVB-T-Sendernetz erweitert. Zuletzt nahm der BR im Oktober 2010 eine DVB-T-Senderanlage am österreichischen Standort Pfänder in Betrieb : Dadurch konnte der Empfang der BR- und ARD-Programme im Dreiländer-Eck am Bodensee verbessert und den Empfangsbedingungen von Programmen aus den Nachbarländern angeglichen werden.

Rund 10 Jahre später hat das in Folge weiterentwickelte digitale Antennenfernsehen der zweiten Generation seinen Vorgänger endgültig abgelöst: Von 29. März 2017 bis 13. März 2019 wurde in Bayern schrittweise DVB-T abgeschaltet und auf DVB-T2 HD umgestellt.

Der Weg von analogem zum digitalem Antennenfernsehen Start von DVB-T Regionen DVB-T-Sender 30.05.2005 Oberbayern





Mittelfranken



Oberpfalz Münchner Olympiaturm

Wendelstein



Nürnberger Funkturm



Dillberg 29.05.2006 Unterfranken Würzburg

Kreuzberg und Rhön 06.12.2006 Oberpfalz





Niederbayern Hohe Linie

Hoher Bogen



Brotjacklriegel

Pfarrkirchen 27.11.2007 Schwaben





Oberbayern





Niederbayern Augsburg

Grünten



Hohenpeissenberg

Pfaffenhofen



Landshut 29.04.2008 Oberbayern Untersberg 25.11.2008 Oberfranken





Oberpfalz



Mittel- und Unterfranken





Oberbayern Ochsenkopf

Bamberg



Amberg



Hesselberg

Büttelberg



Pfaffenberg

Gelbelsee 04.11.2009 Oberbayern





Niederbayern Garmisch-Partenkirchen

Hochberg



Passau 05.10.2010 Schwaben Pfänder / Lindau