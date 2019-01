DVB-T2 HD in Bayern Programmangebot DVB-T2 HD

Mehr Programmvielfalt und hochauflösende Fernsehbilder über Antenne bietet DVB-T2 HD für Zuschauer in Bayern. Bayernweit können 17 öffentlich-rechtliche Programme in Full HD Qualität frei empfangen werden. Wer für den DVB-T2-Empfang außerdem ein HbbTV-taugliches Gerät nutzt, hat darüber hinaus noch eine erweiterte Auswahl via Internet Link Service.

Neben zwei Programmbouquets, die jeweils ARD und ZDF mit ihren Haupt- und Gemeinschaftsprogrammen beinhalten, umfasst das BR-Bouquet das BR Fernsehen Nord und Süd, den Bildungskanal ARD-alpha sowie die Dritten Programme der Nachbarbundesländer, HR, MDR, SWR und NDR. Ebenfalls enthalten ist das rbb Fernsehen, außer zu jenen Tageszeiten, in denen das Programm des BR Fernsehens für Regionalsendungen geteilt wird. Alle Programme werden zukunftsweisend in Full HD 1080p50 übertragen.

Via Internet Link Service lassen sich in Bayern mit geeigneten HbbTV-tauglichen Geräten auch die TV-Programme des WDR und SR empfangen sowie die BR-Mediathek aus der Programmliste aufrufen.

ARD-Bouquet ZDF-Bouquet BR-Bouquet Das Erste HD ZDF HD BR Süd / Nord HD (*) arte HD zdf_neo HD SWR BW HD Phoenix HD KiKa HD hr HD One HD 3sat HD MDR Thüringen HD tagesschau 24 HD zdf info HD ARD-alpha HD NDR HD rbb Berlin HD (**)

Internet Link Service BR-Mediathek WDR Köln HD SR HD

Die 17 öffentlich-rechtlichen HD-Programme werden allesamt kostenfrei und unverschlüsselt mit jedem DVB-T2 HD tauglichen Receiver zu sehen sein. In einigen, aber nicht allen Regionen, werden auch die privaten Programme von ProSieben, SAT1, RTL & Co verschlüsselt angeboten und können mit geeigneten Empfangsgeräten (mit Entschlüsselungsmodul) gegen eine Jahresgebühr von 69 € bzw. monatlich zu 5,75 € über den Plattformbetreiber Freenet TV empfangen werden.

Für den Empfang sind neue Empfangsgeräte erforderlich, die DVB-T2 und gleichzeitig die HEVC Videocodierung unterstützen - alte DVB-T-Empfänger und - Fernseher können das nicht.



Zur leichteren Orientierung für den Gerätekauf wurde in Deutschland das grüne DVB-T2 HD Logo eingeführt. Geräte mit dieser Kennzeichnung sind in der Lage, alle in Deutschland verbreiteten Programme (frei empfangbare und verschlüsselte Programme) zu empfangen oder lassen sich dafür nachrüsten.

Tipp: Empfangsgerät sollte HbbTV-fähig sein HbbTV im BR Fernsehen Auch mit dem neuen Antennenfernsehen können Sie die HbbTV-Angebote der Sender nutzen. Dazu muss Ihr DVB-T2 HD Empfänger oder Fernseher HbbTV-fähig und mit dem Internet verbunden sein. Eine Erweiterung des Programmangebots bietet dann der Internet Link Service (ILS): So können Sie in Bayern auch das WDR Fernsehen und das SR Fernsehen sehen. Außerdem kann damit auch die BR-Mediathek direkt aus der Programmliste ausgewählt werden (ggf. nach einem Suchlauf).



Hinweis: Falls Sie als DVB-T-Nutzer bisher über einen Smart-TV HbbTV aufgerufen haben, funktioniert der Dienst mit der Umstellung auf DVB-T2 nicht mehr am TV-Gerät. Achten Sie daher beim Kauf eines neuen DVB-T2-Receivers auf die HbbTV-Funktionalität und verbinden Sie diesen mit dem Internet! Mehr zu HbbTV

In weiten Teilen Bayerns ist bereits auf DVB-T2 HD umgestellt. Zum Abschluss der Umstellungen folgen noch Niederbayern und die südliche Oberpfalz am 13. März 2019.