Sternstunden-Tag 2015 "Wir in Bayern" bei Spendenaktion aktiv dabei

Ab dem erstem Advent stellten sich die "Wir in Bayern"-Zuschauer auch in diesem Jahr wieder in den Dienst der guten Sache: Ihr selbstgebastelter Weihnachtsschmuck dekorierte nicht nur das "Wir in Bayern"-Wohnzimmer, er wurde ab 5. Dezember am Sternstunden-Stand auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt auch gegen eine Spende abgegeben.

Dort schlug am Freitag, 11. Dezember, dem Sternstunden-Tag, die "Wir in Bayern"-Familie mit Dominik Pöll, Hausarzt Dr. Klaus Tiedemann, Weinexperte Herbert Stiglmaier, Gartenfex Andreas Modery, Konditormeister Martin Rößler und vielen "Wir in Bayern"-Mitarbeitern auf, um Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Aus dem Studio in München eröffnete "Wir in Bayern" ab 15.30 Uhr den Sternstunden-Tag im Bayerischen Fernsehen: Michael Sporer berichtete über Sternstunden-Aktionen und -projekte und begrüßte im festlich geschmückten "Wir in Bayern"-Wohnzimmer Gäste, die sich für die Benefizaktion engagieren.