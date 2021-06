Sternstunden-Tag 2015 Prominente und Bayern plus bei Sternstunden

Bayern plus am "Sternstundenstand" auf dem Nürnberger Christkindlesmakt

Der Stand der Sternstunden auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt ist ja inzwischen fast schon eine Institution geworden. Selbstgebastelte kleine Weihnachtsgeschenke stehen dort zum Verkauf und immer wieder schauen Prominente am Stand vorbei umd mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und Ihnen einige, der mit viel Liebe gebastelten Geschenke, zu verkaufen - der Erlös geht natürlich in vollem Umfang an die Aktion Sternstunden.