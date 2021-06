Sternstunden-Tag 2015 Gutes tun mit BAYERN 3

BAYERN 3 hat gemeinsam mit Sternstunden und der Hilfsorganisation humedica aus Kaufbeuren auch in diesem Jahr wieder "Geschenk mit Herz" organisiert, Bayerns größte Weihnachtspäckchen-Aktion: Päckchen für arme Buben und Mädchen in Bayern und dem Rest der Welt. BAYERN 3-Patin dieser Aktion war Frühaufdreher-Moderatorin Claudia Conrath. Im vergangenen Jahr wurden rekordverdächtige 93.000 "Geschenke mit Herz" eingesammelt und verteilt. Ganz oben auf der (Geschenke-) Liste standen heuer Kinder in Osteuropa und in den Flüchtlingsunterkünften in Bayern..