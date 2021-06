Sternstunden-Tag 2015 B5 aktuell mit Reportagen zur Benefizaktion

Im Informationsprogramm B5 aktuell war die Benefizaktion ein Schwerpunktthema am Sternstunden-Tag des Bayerischen Rundfunks. B5 aktuell hielt die Zuhörer ständig über den Spendenstand auf dem Laufenden und berichtete in Reportagen über die Projekte aus Bayern, über die Arbeitsweise von Sternstunden e.V. sowie über die unterstützten Projekte im Ausland und die Nachhaltigkeit der Hilfeleistung.

Die Bilanz des Sternstunden-Tages lieferte das Programm B5 aktuell noch am Abend beziehungsweise am nächsten Morgen. Zusätzlich zum programmlichen Engagement stellten sich die Mitarbeiter von B5 aktuell am Sternstunden-Tag persönlich in den Dienst der guten Sache und setzten sich an die Telefone der Spendenzentrale im Münchner Funkhaus.