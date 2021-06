Sternstunden-Tag 2015 Bayern 1-Team am Spendentelefon

Am Sternstunden-Tag drehte sich für das Bayern 1-Team alles um die Hilfe für Kinder in Not. Redakteure, Techniker und Moderatoren stellten sich von morgens bis abends in den Dienst der guten Sache. Schon im Vorfeld des Sternstunden-Tags erfüllte Bayern 1 wieder Herzenswünsche von Kindern aus Sternstunden-Projekten. Im Rennauto mitfahren, im Ballon über Bayern schweben, mal mit Profi-Basketballer trainieren - das waren einige der Wünsche aus den vergangenen Jahren, die Bayern 1 erfüllt hat. Was heuer in Erfüllung gehen soll, das wird natürlich vorher nicht verraten.