Sternstunden-Tag 2015 Krönender Abschluss mit Sternstunden-Gala

Wie immer krönt die Sternstunden-Gala aus der Nürnberger Frankenhalle den Sternstunden-Tag im Bayerischen Rundfunk mit prominenten Gästen, wunderbarer Musik, bewegenden Gesprächen und spannenden Aktionen. In den 22 Jahren seines Bestehens hat der Verein Sternstunden mit rund 182 Millionen Euro kranke, behinderte und notleidende Kinder in Bayern, Deutschland und der ganzen Welt nachhaltig unterstützt. Die Moderatoren Sabine Sauer und Michael Altinger präsentieren die Gala am Freitag, 11. Dezember, ab 19.45 Uhr in einer 150-minütigen Live-Sendung.

Sternstundentag am 11. Dezember 2015: Unter der Telefonnummer 0137 / 10 10 200 werden in der Zeit von 06.00 bis 23.00 Uhr Spendenanrufe entgegengenommen. Ein Anruf kostet 14 Cent, Mobilfunkpreise können abweichen. <!-- --> Hier können Sie online spenden [sternstunden.de]

Auf der Showbühne werden auch in diesem Jahr hochkarätige Stars erwartet. Mit dabei sind:

Marit Larsen, norwegische Pop-Queen, hatte dank ihrer kristallklaren Stimme mit "If a Song Could Get Me You" einen Nummer-Eins-Hit in den deutschen Charts. Auch ihr neues Lied "Shine on" hat das Zeug zum Spitzenreiter - davon können sich die Gala-Zuschauer selbst überzeugen.

Barry Ryan schrieb bereits 1968 mit seinem Welthit "Eloise" Pop-Geschichte. Dass sowohl Song als auch Interpret über 45 Jahre später noch immer frisch und mitreißend sind, beweist der stimmgewaltige Engländer auf der Sternstunden-Gala-Bühne in Nürnberg.

Klaus Florian Vogt, berühmt als jugendlicher Heldentenor, ist der Lohengrin schlechthin. Als solcher feiert er größte Triumphe, vor allem in Bayreuth. Für die Sternstunden-Gala hat er sich ein leichteres Genre ausgesucht - das er mit ebensolcher Bravour vorträgt. Seine Interpretation von "Somewhere" aus der "West Side Story" ist schlichtweg ein Gänsehaut-Garant.

Die vielseitige Sängerin Claudia Koreck überrascht gemeinsam mit ihrer Duett-Partnerin Ania Jools mit einer swingend-modernen Fassung von "All I want for Christmas". Das Besondere daran: Begleitet werden die beiden von den Ausnahme-Perkussionisten Double Drums, die allerlei Backgerätschaften bereit liegen haben, um den richtigen Takt vorzugeben.

Die beiden Double Drums Alexander Glöggler und Philipp Jungk spielen genauso leidenschaftlich für und mit Kindern. Auch Gehörlosen bringen sie das Trommeln bei, wie ihr Auftritt mit gehörlosen Jugendlichen des Förderzentrums - Förderschwerpunkt Hören München, eine von Sternstunden unterstützte Schule, beweist.

Hannes Ringlstetter, der vielseitige Kabarettist, Musiker und Moderator, singt gemeinsam mit Mitgliedern der Regensburger Domspatzen das diesjährige Sternstunden-Lied. "Einfach so" heißt das eingängige Lied aus seiner Feder, das man für 1,29 Euro downloaden kann und damit auch noch Gutes tut. Der Erlös des Liedes kommt Sternstunden zu 100 Prozent zugute.

In diesem Jahr machen sie die Gala noch glanzvoller: Denn die beiden Franken-Stars Volker Heißmann und Martin Rassau geben eine Nummer aus der weltbekannten Travestie-Show "Ein Käfig voller Narren" zum Besten. Begleitet werden sie dabei vom Orchester Thilo Wolf. Und natürlich begleiten Heißmann, Rassau und Wolf auch in diesem Jahr den legendären Politikerchor, der sich beim Schmettern eines Weihnachtsliedes über professionelle Unterstützung freut.

Kabarettist Michl Müller ist aus der "Fastnacht in Franken" nicht wegzudenken und wird garantiert auch dem Publikum der Sternstunden-Gala Lachtränen entlocken. Sein Lied von den "Kokosmakronen" ist das beste Mittel gegen Vorweihnachtsstress.

Die einen sind ehrwürdige Musiker der Münchner Philharmoniker, der andere ein veritabler Alt-Bürgermeister. Gemeinsam gehen die Blechbläser von Blechschaden unter der Leitung von Bob Ross und Münchens Ex-OB Christian Ude nun auf die Bühne mit ihrem ganz eigenen Weihnachtsprogramm. Hintersinnig, humor- und klangvoll beleuchten sie Weihnachtsrituale in aller Welt - und einen Teil ihrer Einnahmen aus der laufenden Tournee spenden sie an Sternstunden.

Weil sie aus ihrem ersten Probenraum nach Beschädigung des Bodens rausgeschmissen wurden, nannten sich vier junge Breakdancer aus Schweinfurt die „Dancefloor Destruction Crew“, kurz DDC – also die „Tanzboden-Zerstörungs-Gruppe“. Inzwischen sind sie so virtuos, dass man um die Gala-Bühne nicht fürchten muss. Und die Breakdance-Weltmeister beweisen, mittlerweile zu siebt, dass selbst Mozart-Melodien breakdance-tauglich sind.

Schon seit vielen Jahren sammelt der Kinderchor der Grundschule Unterföhring bei München zur Weihnachtszeit Spenden für Sternstunden. Auch ein Weihnachtsmusical haben die sechs bis zehnjährigen Schüler bereits auf die Bühne gebracht, aus dem sie zwei Lieder bei der Sternstunden-Gala zum Besten geben: "Heut Nacht ist es geschehen" und "Wir sind alle Kinder dieser Welt" heißen die Titel.

Wenn nicht um alle, so doch um viele Kinder dieser Welt, die Not leiden, kümmert sich die Benefiz-Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks seit über zwei Jahrzehnten. Beispielhaft stellen Sternstunden-Paten ihre Projekte in der Gala vor.

Musikerin Claudia Koreck hat sich dem in Deutschland einmaligen Neugeborenen-Projekt der Kinderklinik Dritter Orden in Passau verschrieben. Hier werden Frühgeborene und kranke Neugeborene mit einem besonderen medizinischen und pflegerischem Konzept in ein gesundes Leben begleitet. Dabei spielt vor allem die Anwesenheit der Eltern ein große, wichtige Rolle.

Hannes Ringlstetter, Kabarettist, Musiker und Moderator, unterstützt die Rummelsberger Dienste in und um Nürnberg, die in einer Clearingeinrichtung unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen auf verschiedenste Weise helfen, den richtigen Weg in ein selbstbestimmtes Leben in Deutschland zu finden.

Nicht zuletzt wird auch das neu gegründete erste Bayerische Schmerzzentrum für Kinder an der Kinderklinik des Klinikums Augsburg vorgestellt. Hier soll die Lücke in den Behandlungsmöglichkeiten von jungen Schmerzpatienten geschlosssen werden.