Sternstunden-Tag 2015 Bayern 2 für Kinder in Not

Der Sternstunden-Tag des Bayerischen Rundfunks prägte am Freitag, 11. Dezember, auch das Programm der Kultur- und Informationswelle Bayern 2. Das aktuelle Magazin "radioWelt am Morgen" (ab 6.05 Uhr) informierte im Gespräch mit einem Sternstunden-Verantwortlichen über die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks. Es geht um einen Rückblick auf Geleistetes und einen Ausblick auf anstehende Projekte.

Eine konkrete Initiative stelltr das Gesellschaftsmagazin "Notizbuch" (ab 10.05 Uhr) vor. Außerdem erzählte ein Notizbuch-Moderator von seinen Erfahrungen bei der Spendenhotline am Morgen. Neben vielen Prominenten saßen auch Mitarbeiter von Bayern 2 an diesem Tag an den Telefonen der Spendenzentrale im Münchner Funkhaus. Einen weiteren Erfahrungsbericht von der Spendenhotline gab es in dem aktuellen Magazin "radioWelt am Mittag" (ab 13.05 Uhr) zu hören, diesmal von einem prominenten Überraschungsgast.