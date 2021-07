Träume und Wünsche ... nicht nur zur Weihnachtszeit Nachlese Sprech(er)stunde München

Max Goldt: Dreizimmerwohnungen oder Geweihe brennen schlecht.

In: Okay Mutter, ich nehme die Mittagsmaschine.

Haffmans Verlag, Zürich 1999

– gelesen von Karin Schumacher & Andreas Dirscherl



O. Henry (= William Sydney Porter): Das Geschenk der Weisen.

In: Das Geschenk der Weisen.

Deutscher Taschenbuch Verlag, 1994.

– gelesen von Petra Mörk



Michael Atzinger: Brief an das Christkind.

Unveröffentlichtes Manuskript.

– gelesen von Michael Atzinger



Bertolt Brecht: Das Paket des lieben Gottes. Eine Weihnachtsgeschichte.

In: Bertold Brecht, Werke. Berliner und Frankfurter Ausgabe.

(c) 1997 Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.

– gelesen von Diana Gaul



Robert Seethaler: Franz trifft Freud.

In: Robert Seethaler: Der Trafikant.

Kein und Aber Verlag, Zürich 2012

– gelesen von Julia Cortis



Jerzy May: Der Traum auf der Couch.

Unveröffentlichter Originalbeitrag für diese Lesung

– gelesen von Katja Schild & Jerzy May