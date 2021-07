Weihnachts-Sprech(er)stunden Rückschau der Lesungen im Advent 2013

Das Sprecherensemble des Bayerischen Rundfunks ging wieder auf seine alljährliche Weihnachts-Sprech(er)stunden-Tour! Geboten wurden Texte rund ums Wünschen, Schenken und Beschenktwerden – in München am 5. Dezember, in Rosenheim am 9. Dezember und in Scheidegg am 14.Dezember 2013