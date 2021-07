Tanz unter dem Galgen Sprech(er)stunden in München und Hainsfarth

Die Sprecherinnen und Sprecher des BR erinnern an politisch verfolgte Künstler. Zwei Lesungen finden dazu an unterschiedlichen Orten statt: am 12. Mai 2014 im Münchner Funkhaus und am 26. Mai 2014 in der ehemaligen Synagoge Hainsfarth.