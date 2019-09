Sprecher-Portrait Margarita Wolf-Lenz

Geboren am 22.08.1956 in Fürstenfeldbruck. Abitur am Elsa-Brandström-Gymnasium in München-Pasing. Studium Französisch und Theologie fürs Lehramt an Gymnasien an der LMU in München. Zwei Semester Besuch an der privaten Schauspielschule Gmelin in München. Lehrauftrag Deutsch für Ausländer am Spracheninstitut von Rothkirch in Prien am Chiemsee. Mehrere Jahre mit einer Freundin durch Kindergärten und Städte ziehend mit mobilem Kindertheater.

Von: Margarita Wolf-Lenz