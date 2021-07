"Im wunderschönen Monat Mai" Nachlese zur Sprech(er)stunde im Botanischen Garten München

Der "wunderschöne Monat Mai" war das Motto der Lesung, zu der die Sprecherinnen und Sprecher des Bayerischen Rundfunks in den Botanischen Garten einluden - welch` blumenprächtiger Ort könnte auch besser passen! Möglich gemacht haben die Veranstaltung Direktorin Susanne Renner und Jürke Grau, Vorstands-Vorsitzender der Freunde des Botanischen Gartens. Auch Petrus ließ sich nicht lumpen und schickte frühlingshafte Sonnenstrahlen vom blauen Himmelszelt - viele Gartenbesucher pausierten ein Weilchen mit dem Flanieren und begaben sich für eineinhalb kurzweilige Stunden in den imposanten Hörsaal.

Den ersten Text las Florian Schwarz - einen Ausschnitt aus dem Roman "Nathalie küsst" des französischen Schriftstellers David Foenkinos, der zeigt, dass auch Aprikosensaft eine entscheidende Rolle in der Liebe spielen kann.

Yvonne von Bibra trug einen Brief von Julie "Julchen" Schrader vor - in dem es selbstverständlich um Liebesdinge ging - sowie ein Gedicht von Walther von der Vogelweide, in dem sich der Minnesänger von den Blumen dann doch rasch der holden Weiblichkeit zuwendet.