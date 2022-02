Prof. Albrecht Hesse nimmt Abschied vom BR Vollblutjurist mit musischer Ader

Jura war Liebe auf den zweiten Blick

1956 in Göttingen geboren, wuchs Albrecht Hesse in Freiburg auf. Sein Vater war Jura-Professor und später Richter am Bundesverfassungsgericht. Die juristische DNA bei seinem Sohn war also bereits angelegt - müsste man meinen. Dennoch schwankte dieser nach dem Abitur zwischen einem VWL- oder Geschichtsstudium. Am Tag der offenen Tür an der Uni in Freiburg hörte er zufällig auch die Vorlesung eines Jura-Professors: "Der war äußerst geistreich. Ich kann mich heute noch daran erinnern, was er erzählt hat. Ich wusste zwar nicht, was ich hinterher mit Jura machen will, aber zumindest schien es ganz unterhaltsam zu sein." Und so schrieb er sich für Jura ein, blieb dabei, absolvierte zwei Auslandssemester in Genf und arbeitete während seiner Referendariatsausbildung in einer großen Anwaltskanzlei in London.