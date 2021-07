Personalien im BR-Rundfunkrat Ab März 2022: Eva Majuntke zur Juristischen Direktorin des BR berufen

Eva Majuntke bringt jahrelange Erfahrung innerhalb der ARD mit und war von 2017 bis 2019, anlässlich des jüngsten ARD-Vorsitzes des BR, auch schon in der BR-Intendanz tätig. Als Nachfolger in der Position des Stellvertreters der Intendantin, die Prof. Hesse zusätzlich innehat, stimmte der Rundfunkrat der Berufung von BR-Verwaltungsdirektor Dr. Albrecht Frenzel zu. Die Befassung fand in digitaler Schaltkonferenz des Rundfunkrats am 16. Juli 2021 statt und wurde in einem nun abgeschlossenen schriftlichen Verfahren bestätigt.

Eva Majuntke (49) hat Politikwissenschaft an der Columbia University New York sowie Rechtswissenschaften an der Universität Passau studiert und ihre juristische Ausbildung mit dem zweiten Juristischen Staatsexamen 2002 beendet. Ihre ARD-Karriere begann sie danach als juristische Referentin im ARD-Verbindungsbüro in Brüssel, das sie ab 2006 kommissarisch leitete. Nach langjähriger Tätigkeit im Justiziariat des WDR kam die gebürtige Münchnerin 2017 erstmals zum BR. Während des folgenden zweijährigen ARD-Vorsitzes war sie als Referentin für Medienpolitik und ARD-Koordination in der Intendanz mit maßgeblichen medienpolitischen Themen, darunter der Vorbereitung der Verhandlungen zum 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag befasst. Seit Ende 2019 leitet Eva Majuntke das Referat Grundsatzfragen der Medienpolitik in der Bayerischen Staatskanzlei. Als Juristische Direktorin des Bayerischen Rundfunks wird sie ab 1. März 2022 sämtliche Rechtsangelegenheiten des Hauses verantworten. Ihr Zuständigkeitsbereich wird neben dem BR-Justiziariat auch die Abteilungen Rechtemanagement und Strategie sowie Beitragsservice umfassen. Ihre erste Amtsperiode läuft bis 28. Februar 2027.