Unternehmensstruktur Juristischer Direktor Prof. Dr. Albrecht Hesse

Der Juristische Direktor - auch Justitiar genannt - wird mit Zustimmung des Rundfunkrates vom Intendanten berufen. Die Berufung kann längstens auf fünf Jahre erfolgen, wobei wiederholte Berufung zulässig ist.

Zur Person

Prof. Dr. Albrecht Hesse ist seit 1. Mai 1999 der Juristische Direktor des Bayerischen Rundfunks und seit 1. Januar 2003 der Stellvertreter des Intendanten.

In der Rundfunkratssitzung am 6. Dezember 2018 wurde der Berufungsverlängerung von Prof. Dr. Hesse bis 28. Februar 2022 zugestimmt.

Prof. Dr. Hesse, geboren in Göttingen, studierte Rechtswissenschaft an den Universitäten Freiburg und Genf und promovierte 1982. Seine Laufbahn beim Bayerischen Rundfunk begann Prof. Dr. Hesse 1984 als persönlicher Referent des damaligen Justitiars Prof. Dr. Albert Scharf. Seine Tätigkeit in der Juristischen Direktion des Bayerischen Rundfunks setzte er auch unter der Nachfolgerin von Herrn Prof. Dr. Scharf, Frau Gabriele von Watzdorf, fort. Den Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildete dabei neben den internationalen Angelegenheiten im Rahmen der Europäischen Rundfunkunion das Rundfunkverfassungsrecht, für das der Bayerische Rundfunk neben dem Sportrechteerwerb die Federführung innerhalb der ARD wahrnimmt, sowie die im Zusammenhang mit der Entstehung der dualen Rundfunkordung aufkommenden Fragen.

Von 1994 bis 2005 war Prof. Dr. Hesse auch Jugendschutzbeauftragter des Bayerischen Rundfunks. Seine Nachfolgerin ist Dr. Sabine Mader. Ferner ist Prof. Dr. Hesse Lehrbeauftragter für Medienrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Aufgaben des Juristischen Direktors Der Justitiar berät den Intendanten und die übrigen Direktoren in allen rechtlichen Fragen und ist für alle Rechtsangelegenheiten im Bayerischen Rundfunk verantwortlich, insbesondere für

Rundfunkorganisations- und -verfassungsrecht,

die programmrechtlichen Gebiete, zu denen neben dem Urheberrecht und dem Persönlichkeits- und Gegendarstellungsrecht vor allem auch das Werberecht und das Wettbewerbsrecht gehören,

Sportrechte,

rechtliche Fragen zu den Rundfunkbeiträgen,

Arbeitsrecht,

Telekommunikationsrecht,

Europarecht,

sonstige Fragen des Zivil- und Vertragsrecht sowie des öffentlichen Rechts.

Unterstützt wird der Juristische Direktor dabei von mehreren juristischen Referentinnen und Referenten, die die einzelnen Rechtsgebiete betreuen. Neben den juristischen Referatren gehören zur Juristischen Direkition die Abteilung Beitragsservice und die Abteilung Rechtemanagement und -strategie.

Die Abteilung Beitrragsservice ist ergänzend zum Zentralen Beitragsservice in Köln vor Ort in Bayern vor allem zuständig für die Information der Rundfunkteilnehmer bezüglich der Rundfunkbeiträge.

Die Abteilung Rechtemanagement und -strategie ist zuständig für den Erwerb von für das Programm notwendigen Lizenzrechten.