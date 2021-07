Der Diplomat Prof. Dr. h.c. Albert Scharf

28. Dezember 1934

Albert Scharf in München geboren

1954 bis 1958

Studium Jura, Geschichte und Philosophie

1962

Zweites Juristisches Staatsexamen

1963 bis 1966

Regierungsrat im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen

1966

Justitiar des Bayerischen Rundfunks, Federführung in der ARD:

Rundfunkorganisationsrecht, internationale Rechtsfragen und Satellitenfragen

1973

Stellvertreter des Intendanten

1973 bis 1983

Vorsitzender der Juristischen Kommission in der Europäischen Rundfunkunion UER/EBU

1990 bis 2001

Intendant des Bayerischen Rundfunks:

in seiner Amtszeit Einführung von B5 aktuell, Bayerntext, BR-online und BR-alpha

1983 bis 2000

Präsident der Europäischen Rundfunkunion, Scharf führte die Verhandlungen über die Sportübertragungen wie Olympische Spiele und Weltmeisterschaften

1995 bis 1996

Vorsitzender der ARD

1996 bis 2003

Präsident der Hochschule für Fernsehen und Film HFF (seit 1967 Lehrbeauftragter)

2006

Ernennung zum Berater des Vatikanischen Medienrats durch Papst Benedikt XVI