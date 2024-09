Zweitmeinung Arzt Vor diesen Operationen ist eine Zweitmeinung oft sinnvoll

In Deutschland wird zu häufig operiert – dieser Meinung ist auch die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH). Zum Beispiel Blinddarm: "Patientinnen und Patienten mit rechtsseitigen Unterbauchschmerzen werden in Deutschland viel häufiger operiert als in anderen Ländern", so DGCH-Präsident Prof. Dr. med. Udo Rolle. Eine akute Blinddarmentzündung müsse sofort operiert werden, bei einer unkomplizierten Blinddarmentzündung könne eine Behandlung mit Antibiotika in Betracht gezogen werden, schreibt die DGCH.