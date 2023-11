Terminservicestelle Schnell einen Facharzttermin bekommen

Facharzttermin für gesetzlich Versicherte

Oft wartet man monatelang auf einen Termin beim Facharzt oder der Fachärztin. Das ist besonders ärgerlich, wenn es eigentlich eilt. Wenn man gerne schnell wissen würde, ob der Knubbel unter der Haut etwas ist, das man schnellstmöglich behandeln sollte. Doch es gibt in so einem Fall Unterstützung für alle gesetzlich Versicherten. Wenn Ihre Hausärztin oder Ihr Hausarzt eine Untersuchung bei einem Facharzt oder Fachärztin für dringend nötig hält, kann er oder sie Ihnen eine dringende Überweisung ausstellen.

Vermittlungscode für die 116 117

Termin bei der Fachärztin oder Facharzt für gesetzlich Versicherte

Welche Facharztpraxis wird vermittelt

In welchem Radius sucht denn das Team von der Terminservicestelle nach einem Facharzt oder einer Fachärztin? "In der Regel maximal 30 Kilometer von Ihrem Wohnort entfernt, wenn es aber eine spezielle Behandlung ist, wo es auch nicht so viele Experten gibt, dann liegt der Radius schon mal bei 60 Kilometern", sagt Carola Sraier. Eine Praxis auswählen kann man dabei nicht: "Sie bekommen dann einen Facharzt genannt in Ihrer Nähe, nicht einen Ihrer Wahl, zu dem Sie schon immer hingehen wollten, sondern einen, der gemeldet hat, dass er freie Kapazitäten hat."