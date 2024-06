Ultraschall Röntgen CT MRT Was sollten Sie für diese Untersuchungen wissen

Ultraschalluntersuchung

Diese Untersuchung wird kurz Ultraschall genannt. Andere Begriff für eine Ultraschalluntersuchung sind Sonografie oder Echografie. Ärzte nutzen den Ultraschall, um Organe wie z. B. Leber, Herz, Nieren und die Schilddrüse zu betrachten. Auch bei der Schwangerschaftsvorsorge wird der Fötus mit Ultraschall dargestellt und untersucht. Dazu führt der Arzt eine etwa handtellergroße Sonde senkrecht über die Haut der entsprechenden Körperregion. Damit die Sonde auch wirklich Kontakt zur Haut hat, kommt zwischen Haut und Sonde ein Gel. Diese Ultraschallsonde sendet nicht nur Wellen aus, sie empfangt auch das Echo dieser Wellen und leitet es an den Computer weiter. Je nach Zusammensetzung durchqueren die Schallwellen die Organe ungehindert, werden teilweise oder vollständig reflektiert. Aus den Daten produziert der Computer ein Schwarz-Weiß-Bild aus bis zu 256 verschiedenen Abstufungen. Die Wellen sind weder hör- noch spürbar und völlig ungefährlich. Wenn es z. B. um die Untersuchung einer Herzklappe geht, können Ärzte eine spezielle Ultraschallsonde auch über Mund und Speiseröhre nah an diesen Bereich heranführen. In der Frauenheilkunde spielt der Ultraschall eine wichtige Rolle, wenn es um die Schwangerenvorsorge sowie das Wachstum und die Entwicklung des Embryos geht. Außerdem können mit einer Sonde durch die Scheide Gebärmutter und Eierstöcke untersucht werden.

Röntgen

Computertomografie (CT)

Magnetresonanztomografie (MRT)

Ganz allgemein eignet sich diese Untersuchung, um krankhafte Veränderungen im Körper sichtbar zu machen, also z. B. Entzündungen, Verschleißerscheinungen und Tumore. Bei der auch Kernspintomografie genannten Methode wird der Patient mit einer Liege in eine Röhre geschoben und muss dort ruhig liegen. Um die Röhre sind elektrische Spulen verteilt, die ein starkes Magnetfeld erzeugen. Das MRT ist gleich dem Erdmagnetfeld. Das Erdfeld richtet die Kompassnadel (Metall) aus und das MRT die Wasserstoffatome in unserem Körper. Im MRT wird die Ausrichtung allerdings immer wieder verändert. Die Signale, die dabei im Körper entstehen, lassen sich messen. Je nach Gewebetyp ist die Reaktion anders. Der Computer errechnet aus diesen Signalen ein Schwarz-Weiß-Bild. Weiche Gewebe lassen sich mit dem MRT besonders gut darstellen. Dazu zählen Gehirn, Herz, Bauchorgane, Bandscheiben, Gelenke, Muskeln, Blutgefäße und die weibliche Brust, weil sie alle viel Wasser enthalten.

Vorbereitung auf ein MRT

Da es sich um ein starkes Magnetfeld handelt, dürfen sich in der Röhre, also auch am oder im Patienten, keine metallenen Gegenstände befinden. Hörgeräte und Zahnspangen müssen also in der Kabine vorher abgelegt werden. Auch Schminke kann eisenhaltige Farbpigmente enthalten. Problematisch können auch Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Insulinpumpen, Innenohrimplantate, Gelenkprothesen oder Zahnimplantate sein. Das muss im Vorfeld mit dem Arzt besprochen werden. Und schließlich empfiehlt die Stiftung Gesundheit noch, den Arzt auf etwaige Verhütungsspiralen aus Kupfer, Metallsplitter nach Verletzungen, Schrauben oder Schienen in Knochen sowie Wundklammern oder Gefäßclips und Gefäßprothesen (Stents) hinzuweisen.

Die Untersuchung ist sehr geräuschvoll, meistens bekommt der Patient deshalb einen Gehörschutz. Menschen mit Platzangst können in der Röhre Probleme bekommen. Dann können Ärzte auch ein Mittel zur kurzzeitigen Entspannung geben.