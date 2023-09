Zahnarzt Termin verpasst Kosten Muss ich zahlen, wenn ich einen Arzttermin versäumt habe?

Rechnung verpasster Arzttermin

Generell, so schreibt die Verbraucherzentrale Bayern, gilt, dass eine Gebühr für einen nicht wahrgenommenen Termin nur in Ausnahmefällen gerechtfertigt ist: "Ein Ersatzanspruch der Arztpraxis kommt lediglich dann in Betracht, wenn ihr wegen des ausgefallenen Termins ein Verdienstausfall entstanden ist. Dieser kommt zustande, wenn die Praxis in der betreffenden Zeit keine anderen Patient:innen behandeln konnte."

Rechnung vom Physiotherapeuten nach ausgefallenem Termin

Die Situation bei Physiotherapie-Praxen oder bei Kosmetikerinnen und Kosmetikern ist aber eine andere. Ist eine Rechnung vom Physiotherapeuten rechtlich in Ordnung, die ich nach einem verpassten Termin bekomme? "Das ist rechtlich möglich, das ist dann ein sogenannter Ausfall. Sie schließen ja einen Dienstvertrag ab mit dem Physiotherapeuten oder dem Kosmetiker für einen bestimmten Termin und wenn Sie den Termin nicht absagen und verfallen lassen, dann ist es sogar gesetzlich geregelt, dass Sie als Verbraucherin in den sogenannten Annahmeverzug kommen und der Dienstleistende einen Anspruch auf Schadensersatz hat", sagt Simone Bueb, Juristin bei der Verbraucherzentrale Bayern.

Wie hoch darf eine Ausfallrechnung sein?

Wie viel darf mir in so einem Fall einer zu späten oder gar keiner Absage berechnet werden? Muss ich den vollen Preis zahlen? Unsere Expertin: "Das ist gesetzlich so, dass Sie erst mal den vollen Preis zahlen. Wenn Sie nachweisen können, was meist in der Praxis nicht möglich ist, dass derjenige sich was erspart hat oder den Termin anderweitig vergeben könnte, dann müsen Sie nicht den vollen Preis zahlen. Ansonsten kann das tatsächlich passieren."