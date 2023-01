Notfalldaten auf Gesundheitskarte speichern Empfehlenswert bei einer komplexen Krankengeschichte

Welche Gesundheitsdaten werden auf der Gesundheitskarte gespeichert?

Auf der Karte können Patientinnen und Patienten "Informationen zu Arzneimittelunverträglichkeiten, Allergien und chronischen Erkrankungen, deren Kenntnis bei einer Behandlung im Notfall wichtig sein kann, als Notfalldaten digital auf ihrer Gesundheitskarate (eGK) speichern lassen. Darüber hinaus können in der Anwendung Notfalldaten auch weitere medizinische Hinweise, beispielsweise zu einer aktuellen Schwangerschaft oder zu Implantaten sowie Kontaktdaten zu behandelnden Ärzten sowie zu Personen, zum Beispiel Angehörige, die im Notfall benachrichtigt werden sollen, hinterlegt werden", erklärt Stephan Mayer, Pressesprecher der Techniker-Krankenkasse in Bayern. Auf Wunsch können auch Informationen über eine Schwangerschaft, eine Patientenverfügung und den Organspendeausweis gespeichert werden. In einem Notfall können Ärztinnen und Ärzte dann die Informationen schnell abrufen und so gezielter helfen. Ob und welche Daten gespeichert werden, entscheidet die Patientin oder der Patient.