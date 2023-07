Notrufnummern Schnelle Hilfe mit diesen lebenswichtigen Telefonnummern

Polizei Notruf

110

Notruf Krankenwagen

Die 112-Notrufnummer gilt auch in allen EU-Staaten und darüberhinaus: "In einem Notfall bietet der 1991 eingeführte Euronotruf in allen EU-Staaten, in Andorra, auf den Färöer-Inseln, auf Island, in Liechtenstein, Norwegen, San Marino, Schweiz, Türkei, Vatikanstadt, Bosnien und Herzegowina und Russland Hilfe", schreibt die Malteser. Auch in den USA und Kanada, wird, wer dort die 112 wählt, an die dort gültige Notrufnummer 911 weitergeleitet.