Nüchtern zum Arzt Nüchtern zum Arzt - ist ein Kaffee vorher erlaubt?

Prinzipiell kann man sagen, je länger man keine den Stoffwechsel verändernden Sachen zu sich genommen hat, desto besser. Im Normalfall sollte man 6 bis 8 Stunden nichts essen, was die Laborwerte beeinflussen kann. "Das heißt, wenn der normale Hausarzt sagt, man soll nüchtern zur Blutabnahme erscheinen, dann meint er damit vor allem, dass man auf fettiges oder zuckerhaltiges Essen verzichten muss", sagt Dr. Tobias Benthaus, Betriebsarzt beim Bayerischen Rundfunk. Bei der Blutabnahme werden viele verschiedene Werte untersucht, die, was die normale Nahrung angeht, fast alle stabil sind. Allerdings gibt es beispielsweise Stoffwechselstörungen, die nur wirklich nachzuweisen sind, wenn der Patient nüchtern erscheint. Nicht unbedingt, weil die Ergebnisse andere sein müssen, aber weil sich diese nicht mehr so gut beurteilen ließen.

Nüchtern bleiben für die Blutabnahme - darf man eine Kaffee oder ein Glas Wasser trinken?

Nüchtern bleiben für einen Ultraschall im Bauchbereich - was heißt das genau?

"Es kommt darauf an, was genau untersucht werden soll. Generell kann man sagen: Bei einer Ultraschalluntersuchung vom Bauch wäre es besonders wichtig, nüchtern zu bleiben, da beispielsweise Luftüberlagerungen, die beim Konsum von blähenden Nahrungsmitteln oder auch von kohlensäurehaltigem Wasser entstehen, eine Beurteilung sehr schwer machen", so Dr. Benthaus. Milde Getränke, wie stilles Wasser oder Tee in Maßen, sind hingegen meistens gar kein Problem, ganz im Gegenteil: "Wenn man beispielsweise eine Ultraschalluntersuchung der Blase machen will, ist es sogar erschwerend diese zu beurteilen, wenn da gerade jemand vorher auf Toilette war. Bei solchen Untersuchungen würde ich dazu raten, immer voher den Arzt zu fragen, was genau untersucht werden soll und wie ich mich als Patient am besten verhalten soll."