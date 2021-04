Maulwurf Deshalb ist der Maulwurf so nützlich

Weltweit gibt es über 35 verschiedene Maulwurfswarten, doch in Mitteleuropa lebt nur einer: Der Europäische Maulwurf Talpa europaea. Die kleinen Säugetiere werden bis zu 17 Zentimeter lang und bis zu 120 Gramm schwer. Mit seinem drei Zentimeter langen Schwanz, dem kurzen, dichten, dunkelgrauen Fell und den schaufelförmigen Händen passt sich der Maulwurf perfekt den Gegebenheiten unter der Erde an. Er ist ein Einzelgänger und kann drei bis sechs Jahr alt werden.

Der Name Maulwurf stammt von dem althochdeutschen Wort Moltewurf ab. Molte bedeutet Erde. Deshalb kann man das Wort Maulwurf mit "Erdwerfer" übersetzen.

Wo ein Maulwurf ist, gibt es gute Erde

Maulwürfe buddeln nur in guter und gesunder Erde. Maulwurfshügel im Rasen zeugen also von gutem Boden. Durch das Graben ihrer Gänge lockern die Tiere den Boden auf und bringen die gute Erde ans Tageslicht. Diese frische, krümelige, unkrautfreie Erde der Maulwurfshügel eignet sich für Gärtner super zum Aussäen und Einplatzen.

Maulwürfe fressen Schädlinge

Die Superkräfte der Maulwürfe

Wussten Sie, dass ein Maulwurf in einer Nacht bis zu 75 Meter weit unter der Erde graben kann? Das unterirdische Labyrinth eines einzigen Maulwurfs kann bis zu 6.000 Quadratmeter groß sein. Darin sind Schlafkammern, Kinderzimmer, Vorratskammern. Und das, obwohl der Maulwurf fast blind ist und nur hell und dunkel unterscheiden kann. Um sich zu orientieren, hat der Maulwurf Tastsinneszellen und Tasthaare an der Schnauze. Sie helfen ihm auch bei der Nahrungssuche. Um unter der Erde atmen zu können, haben Maulwürfe extra große Lungen. Sie nehmen ein Fünftel des Maulwurfskörpers ein. Zudem hat der Maulwurf viel Hämoglobin im Blut, um viel Sauerstoff speichern zu können.

Was tun gegen Maulwurfshügel?

Natürlich sind die Hügel der kleinen Buddler nicht gerne gesehen. Denn meistens bleibt es nicht bei einem. Zudem nutzen Wühlmäuse die Gänge der Maulwürfe gerne, um unterirdische Pflanzenwurzeln anzuknabbern. Wenn also ein Maulwurfshügel in Ihrem Garten auftaucht, dann reagieren Sie schnell. Es ist leichter einen Maulwurf zu vertreiben, wenn er noch nicht fest angesiedelt ist.

Aber Vorsicht: Maulwürfe stehen seit 1988 unter Naturschutz. Sie dürfen nicht gejagt, gefangen oder getötet werden. Die Deutsche Wildtierstiftung hatte den Maulwurf sogar zum Tier des Jahres 2020 gekürt. Grund dafür: Der Maulwurf hat eine wichtige ökologische Funktion. Dank seiner Eigenschaften und Fähigkeit kann er sich optimal an seinen Lebensraum anpassen.

Auch wenn das Töten von Maulwürfen verboten ist, dürfen Sie sie friedlich vertreiben. Maulwürfe mögen keinen Knoblauch. Legen Sie einfach gequetschte Knoblauchzehen in die Gangeingänge und der Maulwurf sucht das Weite. Zudem hilft Lärm und Schwingungen im Boden. Spielende Kinder sind ideal, um einen Maulwurf zu vertreiben. Oder Sie stecken leere Glasflaschen mit der Öffnung nach oben so in die Hügel, dass der Wind über die Öffnung bläst und unter der Erde einen Ton verursacht.