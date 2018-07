Sicherheit am Strand Wertsachen am Strand gut verstecken

Vorbereitung ist alles: Diese drei Tricks verhindern, dass Ihnen am Strand Ihre Wertsachen geklaut werden.

Sachen in einer Tube oder Flasche aufbewahren

Um Geld und Schlüssel am Strand unauffällig zu verstecken, brauchen Sie nur eine leere und ausgespülte Flasche Sonnencreme. Nehmen Sie den Deckel ab und schneiden den oberen Teil der Flasche ab, so dass eine größere Öffnung entsteht. Jetzt können Sie bequem einen Geldschein oder Schlüssel in die Flasche geben und den Deckel wieder aufsetzen.

Tennisball als Strandsafe nutzen

Auch ein Tennisball eignet sich zum Verstecken von Wertsachen. Einfach einschneiden, auseinanderdrücken und die Wertsachen hineingeben.

Geheimfach nähen

Sie brauchen zwei identische Handtücher, außerdem Nadel und Faden. Um das Geheimfach zu nähen eignen sich vor allem Handtücher mit Bordüre gut, da sich die Naht so nicht auffällt.

Mit einer Schere den oberen Teil - etwa bis zur Verzierung - eines Handtuchs abschneiden. Den Stoffstreifen auf das andere Handtuch legen und mit farblich passendem Garn von Hand oder mit der Nähmaschine bis auf eine kleine Stelle festnähen.

Das Geheimfach eignet sich besonders gut zum Verstecken von flachen Wertsachen, also Geldscheinen, Führerschein und Ausweis oder Zimmerkarten für die Ferienunterkunft.

