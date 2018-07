Notfall am See So retten Sie Menschen vorm Ertrinken

Bleiben Sie am Ufer:

Schwimmen Sie immer parallel zum Ufer, dann ist der Weg ans Land im Notfall nicht so weit.

Schwimmen Sie in Begleitung:

Falls es Ihnen plötzlich schlecht geht, ist die Gefahr unbemerkt unterzugehen geringer.

Achten Sie auf Steilufer:

An vielen Seen geht es bereits nach wenigen Metern steil bergab. Vorsicht.

Schwimmen Sie nie bei Hochwasser:

Besonders bei einem hohen Pegel werden Flüsse zur Gefahr, weil viele die Kraft des Wassers unterschätzen.

Seien Sie nicht leichtsinnig:

Schlechte Kondition, Alkohol, große Hitze, Krankheit – sind Sie durch äußere Umstände geschwächt oder schlicht nicht ganz fit, gehen Sie nicht schwimmen.