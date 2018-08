Schutz vor einem Einbruch So werden Sie nicht zum Einbruchs-Opfer

Besonders bevorzugt: Erdgeschosswohnungen und Einfamilienhäuser

Terrassentüren oder Kellerfenster sind der Hauptangriffspunkt für Einbrecher. Sie sind in wenigen Sekunden aufgehebelt, und dafür müssen sie nicht mal gekippt sein. Um es dem Einbrecher so schwer wie möglich zu machen, empfiehlt Wolfgang Trespe vom Bayerischen Landeskriminalamt: Fenster und Türen mit Sicherheitsschlössern aufrüsten.

Der "mechanische Grundschutz" gilt als beste Abwehr. Weitere Maßnahmen wie aufmerksame Nachbarn oder Zeitschaltuhren am Lichtschalter, schaden nicht. Sie können einbruchssichere Schlösser dennoch nicht ersetzen. Wenn es der Geldbeutel zulässt, können Sie auch über eine Alarmanlage oder Videoüberwachung nachdenken.

Hochwertiges Sicherheitsschloss verwenden

Wolfgang Trespe warnt davor, sich Sicherheitsschlösser aus dem Internet oder aus China zu kaufen. Besser: Sie informieren sich bei einer Kriminalberatungsstelle. Bayernweit gibt es 33 solche Einrichtungen.

Bei einer kostenlosen Vorortbesichtigung wird Ihr Haus geprüft und auf mögliche Schwachstellen hingewiesen. Auch welche Vorrichtung für Sie am geeignetsten ist, sowie eine Liste an Fachfirmen erfahren Sie bei diesem Termin.

Sind Mehrfamilienhäuser sicherer?

Ja und nein. Tatsächlich ist die Einbruchsrate in solchen Wohnungen geringer. Doch ganz sicher können Sie auch hier nicht sein. Schnell kann der Einbrecher, zum Beispiel mit dem Postboten, in den Hausflur gelangen. Ein Sicherheitsschloss ist also auch an der Wohnungstür im 2. oder 3. Stock ratsam.

Achten Sie darauf, dass Kellertüren immer zugeschlossen sind, und machen Sie nie ohne Rückmeldung über die Sprechanlage die Tür auf.

Wenn Sie verreisen, sollten Sie Ihre Nachbarn informieren. Dringen dann Geräusche aus der Wohnung, können sie die Polizei verständigen.

Was tun, wenn der Einbrecher im Haus ist?

So verwegen es klingt, machen Sie dem Einbrecher deutlich: Er ist nicht allein. Die meisten Täter scheuen die Konfrontation, so Wolfgang Trespe. Schalten Sie das Licht an, verhalten Sie sich ruhig und rufen Sie die Polizei.

Sollte der Täter geflohen sein, räumen Sie nicht auf. Denn die meisten Einbrecher werden durch hinterlassene Spuren überführt – zum Beispiel DNA-Spuren.

So verhindern Sie einen Einbruch in der Urlaubszeit

Damit Ihre Wohnung oder Ihr Haus während Ihres Urlaubs nicht zum Ziel für Einbrecher werden, Damit nicht ersichtlich ist, dass Haus oder Wohnung gerade leer steht: