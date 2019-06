Seen in Bayern Geheimtipps für die schönsten Badeseen in Bayern

Baden mit Blick auf die Alpen, Ruhe genießen am Waldsee oder per Wasserrutsche ins kühle Nass: Die bayerischen See bieten etwas für jeden Geschmack. Wir haben Geheimtipps aus allen bayerischen Regierungsbezirken zusammengestellt.

Unterfranken

Frickenhäuser See (Landkreis Rhön-Grabfeld)

Der Frickenhäuser See ist fast kreisrund und knapp 11.000 Quadratmeter groß. Platz zum Liegen gibt es rund um den See auf den Wiesen, hohe Bäume spenden an heißen Sommertagen Schatten. Für ganz Wagemutige hängt an einem Baum ein Seil, an dem man sich in den See schwingen kann. Der See liegt an der Frickenhäuser Straße, knapp 45 Minuten nördlich von Schweinfurt.

Oberfranken

Kemmerner See/Hütsee (Landkreis Bamberg)

Wer Natur und Ruhe sucht, ist am Hütsee genau richtig. Der See liegt etwa zehn Kilometer nördlich von Bamberg und am Rande von Kemmern. Der größte Teil der Uferfläche gehört zum Naturschutzgebiet Haßberge, weshalb Baden nur an der ausgewiesenen Stelle erlaubt ist - dort ist es dafür umso schöner.

Mittelfranken

Altmühlsee (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen)

Knapp fünfzig Kilometer südwestlich von Nürnberg liegt der Altmühlsee, in dem sich mit der Vogelinsel eines der wichtigsten Schutzgebiete für Zugvögel in Bayern befindet. Der See bietet aber nicht nur Vögeln, sondern auch Badenden ideale Bedingungen: ein Sandstrand, wunderschönes Wasser und im Sommer ein Ausflugsschiff, mit dem sich der See erkunden lässt. Ein guter Anlaufpunkt ist das Seezentrum Schlungenhof am südöstlichen Ufer, das Sie über Gunzenhausen erreichen.

Weitere Badeseen in Franken finden Sie hier.

Oberpfalz

Guggenberger See (Landkreis Regensburg)

Der Guggenberger See bei Neutraubling lockt Badegäste aus der Umgebung mit schattigen Liegewiesen und Sandstränden, an denen man sich im Sommer fast ein bisschen wie am Meer fühlt. Auch Wassersportler können hier ihrem Hobby nachgehen, und in einer speziellen Zone gibt es für gemütliche Abende sogar eine Feuerstelle und spezielle Grillplätze (an allen anderen Stellen ist offenes Feuer verboten). Parkplätze für Autos und Motorräder sind kostenpflichtig, der See ist aber auch per Linienbus zu erreichen.

Roither See (Landkreis Regensburg)

Nicht so groß wie viele der bekannteren Badeseen in Bayern, dafür aber umso idyllischer ist der Roither See. Umgeben von grünen Liegewiesen bietet das Areal alles, was Ausflügler für einen entspannten Sommertag am See brauchen: Schatten spendende Bäume, viel Platz am Ufer und ein Kiosk, der die hungrigen Schwimmer versorgt. Parkplätze sind vorhanden, kosten aber. Anfahrt über die B 8 Richtung Neuallkofen.

Oberbayern

Mühlsee bei Neufahrn (Landkreis Freising)

Im Erholungsgebiet Neufahrner Mühlseen gibt es eigentlich sogar drei Seen: einen Natursee, einen Badesee und einen Sportsee, auf dem Surfer auf ihre Kosten kommen. Klares Wasser, schön kühl und ruhig liegen die Seen nur eine Viertelstunde zu Fuß von der S-Bahnstation Neufahrn entfernt. Der Biergarten wird das ganze Jahr über bewirtschaftet und auch ein Feld für Beachvolleyball ist vorhanden. Für Hundebesitzer ist der See allerdings nichts: Vierbeiner sind hier verboten.

Kastenseeoner See (Landkreis Ebersberg)

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. burnoutvomyoga Abkühlung! #kastensee #kastenseeon #see #lake #schwimmen #swimming #sommer #summer #einekleineradtour

Am Kastensee zwischen Glonn und Egmating gibt es ein hübsches Strandbad mit 60er-Jahre-Flair und eine große Liegewiese. Die Wasserqualität ist hervorragend und das Restaurant versorgt hungrige Schwimmer. Wer mit dem Bus kommt, steigt direkt am Strandbad an der Haltestelle "Kastenseeon, Bad" aus.

Grubsee (Landkreis Garmisch-Partenkirchen)

Nur gut eine Viertelstunde zu Fuß durch den Wald entfernt vom deutlich größeren Barmsee liegt der Grubsee. Die Attraktion des Sees ist eine lange Rutsche, aber auch die Ruhesuchenden finden an den langen Ufern ein idyllisches Plätzchen. Vom Bahnhof Klais spazieren Sie etwa 20 Minuten bis zum See, mit dem Auto sind Sie schon nach fünf Minuten am Ziel.

Walchensee (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen)

Wären da nicht die Berge im Hintergrund - man könnte sich am Ufer des Walchensees fast in der Karibik wähnen. Das Wasser des Alpensees schimmert türkisblau und hat eine hervorragende Qualität. Plätze zum Baden finden sich in den Orten Walchensee, Urfeld und Einsiedl. Parkplätze gibt es unter anderem in Walchensee und am nördlichen und südlichen Ufer.

Niederbayern

Rottauensee (Landkreis Rottal-Inn)

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. waytogonate 🇩🇪 This is where I spent my day today. Not bad, eh? 😎 (ps. I've got a nice sunburn) . . . #bavaria #bayern #postmünster #germany #deutschland #beautifuldestinations #lake #ig_germany #swimming #tranquil #travel #travelphotography #peaceful #peacefulplace #rottauensee #europe #ig_europe #waytogonate

Rund um den See ist von Minigolf bis Tennis alles geboten. Wer Ruhe sucht, mietet ein Tretboot und erkundet den Stausee auf dem Wasser. Das Wasser ist nicht so klar wie in manchem Bergsee, die Qualität ist aber einwandfrei. Die Nordseite, an der es auch ein Ausflugslokal gibt, erreichen Sie mit dem Auto über die B 388, die Südseite über Postmünster.

Schwaben

Niedersonthofener See (Landkreis Oberallgäu)

Wer den Niedersonthofener See erkunden will, kann dafür mindestens einen ganzen Tag einplanen. Gleich vier kostenlose Badeplätze liegen am Ufer verteilt. Wer gleich an allen baden will, kann bei einer etwa zehn Kilometer langen Wanderung auch die umliegende Landschaft genießen - oder gleich auf einem der beiden Campingplätze die Nacht verbringen.

Schwaltenweiher (Landkreis Ostallgäu)

Der Schwaltenweiher lockt nicht nur mit kristallklarem Wasser, sondern vor allem mit einem großartigen Blick auf die Allgäuer Alpen. Obwohl der See mit dem Auto gut zu erreichen ist und auch an genug Parkplätze gedacht wurde, finden Badegäste auch im Sommer noch meist ein schattiges Plätzchen unter den Bäumen.

Waldsee Lindenberg (Landkreis Lindau)

Wer sich nicht nur fürs Baden interessiert, kann rund um den Waldsee auf einem Moorlehrpfad etwas über den See und den Torfabbau in der Umgebung erfahren. Aber natürlich gibt es am Strandbad auch Liegewiesen, auf denen Sie ein ruhigeres Plätzchen finden. Besonders zu empfehlen: einen Kaffee auf der Seeterrasse des Hotels trinken.

Im Sommer 2017 wurde das Schwimmen im Waldsee wegen Blaualgen untersagt. Für die Badesaison 2019 haben die Kontrollen dem See wieder "hervorragende Wasserqualität" bescheinigt: Waldseebad Lindenberg: EU-Einstufung der Badegewässerqualität.