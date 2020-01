Vitamin D Nebenwirkungen Wann brauche ich ein Vitamin D-Präparat?

In den Wintermonaten können wir in Deutschland kaum Vitamin D über die Haut bilden. Wann wir ein Vitamin D-Präparat tatsächlich brauchen und welche Nebenwirkungen das Sonnenvitamin hat.

So wirkt Vitamin D im Körper

Vitamin D ist unserem Körper unter anderem für die Härtung unserer Knochen zuständig. Beim sogenannten "Sonnenvitamin " sind sich Mediziner und Wissenschaftler nicht einig, wie hoch die Dosen sein dürfen oder sollen. Und was eine hohe Dosierung von Vitamin D-Präparaten für unsere Gesundheit tatsächlich leisten kann, ist auch noch nicht ganz geklärt. In Studien bewiesen ist, dass eine gute Versorgung mit Vitamin D bei älteren Menschen vorbeugend gegen Stürze, Knochenbrüche und Kraftverlust wirken kann.

Bei Atemwegsinfekten wirkt Vitamin D ebenfalls vorbeugend.

"Dagegen gibt es keine hohe Beweiskraft für eine Risikosenkung für Krebskrankheiten, Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Diabetes mellitus Typ 2 durch Vitamin D." Robert-Koch-Institut (RKI)

Wann besteht ein Vitamin D-Mangel

Generell gilt: Erst, wenn ein Arzt durch eine Blutabnahme tatsächlich einen Vitamin D-Mangel festgestellt hat, sollte man ein Vitamin D-Präparat einnehmen.

Marker im Blut ist das 25-Hydroxy-Vitamin-D (25-OH-D). "Von einem Vitamin-D-Mangel spricht man bei Serumkonzentrationen des Markers 25-Hydroxyvitamin-D unterhalb von 30 Nanomol pro Liter Serum (30 nmol/l)", so die DGE. Eine ausreichende Versorgung im Hinblick auf die Knochengesundheit wäre ein Wert von 50 nmol/l, so das Robert-Koch-Institut (RKI).

In welchen Lebensmitteln ist Vitamin D

Vitamin D wird nur in geringen Teilen über die Nahrung aufgenommen, nämlich nur zu zehn bis 20 Prozent. "Wenige Lebensmittel enthalten nennenswerte Mengen an Vitamin D, zum Beispiel Fettfische wie Lachs, Hering und Makrele, Leber, Eigelb, Wildpilze, Margarine mit Vitamin-D-Anreicherung", schreibt die Stiftung Warentest.

Einige Länder setzen Vitamin D bestimmten Grundnahrungsmitteln zu, zum Beispiel Schweden und Finnland (Milchprodukte). In Deutschland darf Vitamin D nur Margarine zugesetzt werden, für alle anderen Lebensmittel ist ein Vitamin D-Zusatz verboten.

Vitamin D durch Sonneneinstrahlung

Vitamin D kann der menschliche Körper unter Einwirkung von UV-Licht selbst bilden. In unseren Breiten funktioniert das nur in den Monaten von März bis Oktober gut. In den Wintermonaten oder bei Menschen, die sich generell selten draußen aufhalten, kann es zu einer unzureichenden Versorgung mit Vitamin D kommen. Regelmäßig draußen zu sein, hilft, die eigene Vitamin D-Versorgung deutlich zu verbessern. Das gilt besonders auch für Kinder und Jugendliche:

"Eine Sonnenexposition in den Monaten April bis September 2-mal/Woche zwischen 10 und 15 Uhr für 5–30 min mit unbedecktem Kopf, freien Armen und Beinen ist zur adäquaten Vitamin-D-Produktion im Kindes- und Jugendalter (Hauttyp 2 und 3) ausreichend und wird unter der Prämisse der Vermeidung von Sonnenbrand als effektivste Form der Verbesserung des Vitamin-D-Status empfohlen." Deutsche Gesellschaft für Kinder und Jugendmedizin (DGKJ e. V.)

Vitamin D-Dosierung - wer braucht Vitamin D-Präparate?

Die Fähigkeit des menschlichen Körpers, Vitamin D zu bilden, nimmt mit dem Alter deutlich ab. Doch nicht nur ältere Menschen gehören zu den Risikogruppen, die leichter eine Unterversorgung entwickeln können:

"Personen, die sich bei Sonnenschein kaum oder gar nicht bzw. nur mit gänzlich bedecktem Körper im Freien aufhalten oder Personen mit dunkler Hautfarbe. Zu den Personen, die nicht ausreichend und regelmäßig in die Sonne gehen, gehören insbesondere mobilitätseingeschränkte, chronisch kranke und pflegebedürftige ältere Menschen." Deutsche Gesellschaft für Ernährung

Vitamin D Überdosierung

Wenn Vitamin D längere Zeit überdosiert wird, wird das überschüssige Vitamin D in unserem Gewebe gespeichert. Die EFSA hat die tolerierbare Gesamtzufuhrmenge auf 100 Mikrogramm/Tag festgelegt.

"Bei einer übermäßig hohen Einnahme von Vitamin D entstehen im Körper erhöhte Kalziumspiegel (Hyperkalzämie), die akut zu Übelkeit, Appetitlosigkeit, Bauchkrämpfen, Erbrechen oder in schweren Fällen zu Nierenschädigung, Herzrhythmusstörungen, Bewusstlosigkeit und Tod führen können." RKI

Besprechen Sie sich daher mit Ihrem Arzt, ob bei Ihnen ein Vitamin D-Präparat sinnvoll ist.

