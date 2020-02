Schwarzkümmelöl Wie gesund ist Schwarzkümmelöl wirklich

Was ist Schwarzkümmelöl

Blüten des Damaszener Schwarzkümmels, der bei uns auch "Jungfer im Grünen" genannt wird. Die Blüten des Echten Schwarzkümmels sind weiß.

Das Öl wird aus den Samen des Echten Schwarzkümmels gewonnen, Name der Pflanzenfamilie ist "Nigella sativa". Der Echte Schwarzkümmel stammt ursprünglich aus Asien, aber auch bei uns kann man ihn anbauen. Schwarzkümmel ist übrigens weder mit unserem Kümmel verwandt noch mit Kreuzkümmel, er gehört zu den Hahnenfußgewächsen.

Schwarzkümmel als Gewürz

Als Gewürz kennt man die kleinen Samenkörner des Schwarzkümmels von Fladenbroten oder orientalischen Gerichten. Sie sehen ein wenig aus wie Sesam in Schwarz und erinnern geschmacklich ein bisschen an Kreuzkümmel.

Schwarzkümmel als Naturheilmittel

Im Orient ist Schwarzkümmelöl seit Jahrtausenden ein traditionelles Heilmittel, das das Immunsystem stärken soll und gegen Verdauungsbeschwerden eingesetzt. Es gilt dort auch als Hausmittel für die Haut- und Haarpflege, innerlich eingenommen und auch äußerlich angewendet.

Fakt ist, dass Schwarzkümmelöl einen hohen Gehalt an gesunden, ungesättigten Fettsäuren enthält. Und einen hohen Gehalt an verschiedenen sekundären Pflanzenstoffen, wie Saponinen, Gerbstoffen und ätherischen Ölen, allen voran das Thymoquinon, das antibakteriell und keimtötend wirkt. Die entzündungshemmende Wirkung des Thymoquinon bewiesen Forscher 1995 am Londoner King's College.

"Studien bei Patienten mit Asthma bronchiale, Heuschnupfen und atopischem Ekzem weisen auf die antiasthmatische und antiallergische Wirkung des Schwarzkümmels hin", schreibt Prof. Dr. Sigrun Chrubasik-Hausmann, Uni-Klinik Freiburg, in einem Überblick über die Studienlage zu Schwarzkümmel.

Schwarzkümmelsamen werden als Gewürz in der orientalischen Küche eingesetzt.

Schwarzkümmelöl scheint sich auch positiv auf den Blutzuckerspiegel auszuwirken und auf den Cholesterinspiegel. Auch bei Magen-Darm-Beschwerden kann die Einnahme von Schwarzkümmelöl hilfreich sein. Allerdings sind manche der Studien mit einer kleinen Zahl an Versuchspersonen über einen kurzen Zeitraum durchgeführt worden.

Schwarzkümmelöl als Speiseöl kaufen

Wer Schwarzkümmelöl kaufen möchte, sollte darauf achten, dass es kaltgepresst ist. "Schwarzkümmelöl ist sehr empfindlich. Es hält sich maximal drei Monate", sagt Daniela Krehl, Ernährungswissenschaftlerin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Ihr Tipp für den Einkauf von Öl: "Dass ein Pflanzenöl 'kaltgepresst' ist, erkennt man nur daran, dass es auch auf der Flasche steht. Fehlt der Hinweis, kann man davon ausgehen, dass das Öl erhitzt worden ist." Schwarzkümmelöl ist als kaltgepresste Variante sehr teuer.

Schwarzkümmelöl in der Küche

Das Öl hat einen ganz eigenen, intensiven Geschmack - es schmeckt wie die Samen der Pflanze, leicht scharf, ein bisschen bitter und pfeffrig. Schwarzkümmelöl in die tägliche Ernährung einzubauen, wird also nicht für jeden einfach sein. Wer nur nach einem besonders gesunden Pflanzenöl mit einer hohen Zahl an ungesättigten Fettsäuren sucht, der kann auch zu Leinöl oder Walnussöl greifen, so Daniela Krehl.

Schwarzkümmelöl für den Hund - Schutz vor Zecken

Zecken mögen Blut nicht, das nach Schwarzkümmelöl riecht. Das fand 2014 der Regensburger Gymnasiast Alexander Betz heraus. Er selbst nahm Schwarzkümmelöl gegen seine Allergie ein und mengte es auch seinem Hund Filou ins Futter. Seitdem wurden beide auf den Spaziergängen nicht mehr von Zecken gebissen. In Versuchsreihen konnte er nachweisen, dass Zecken Blut meiden, das mit dem Öl des Schwarzkümmel versetzt war. Beim Landeswettbewerb Bayern von "Jugend forscht" präsentierte er seine Ergebnisse und bekam einen Preis für seine Forschungen.

Viele Hundebesitzer schwören auf Schwarzkümmelöl als Fellpflege und bei Allergien. Auch Pferde werden in der Tiermedizin mit Schwarzkümmelöl behandelt, häufig wird eine Ölmischung mit Schwarzkümmelöl in Fell gerieben als Schutz gegen Parasiten.