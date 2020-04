Wie sicher sind Online-Apotheken Das müssen Sie wissen, wenn Sie Medikamente im Internet bestellen

Welche Medikamente bekomme ich bei der Versandapotheke? Wie löse ich online ein Rezept ein? Wie sicher sind Online-Apotheken? Wann bin ich in der Vor-Ort-Apotheke besser dran? Das sollten Sie wissen.

Wenn Sie Ihre Medikemante im Internet bestellen wollen, sollten Sie ein wenig Zeit haben und diese nicht akut benötigen. Ein paar Tage dauert der Versand. Brauchen Sie schnell etwas Rezeptfreies zum Beispiel gegen Erkältung sind Sie bei der Apotheke vor Ort richtig. Und auch, wenn Sie eine persönliche Beratung schätzen.

Wer permanent teure Medikamente einnehmen muss oder chronisch krank ist, für den kann es sich lohnen, bei Onlineapotheken zu bestellen. Hintergrund: Versandapotheken aus dem EU-Ausland dürfen deutschen Bestellern bei rezeptpflichtigen Medikamenten Rabatte gewähren, weil der Europäische Gerichtshof (EuGH) die in Deutschland bestehende Preisbindung für unzulässig erklärt hat. Für deutsche Apotheken gilt das nicht, sie müssen sich weiterhin an die Preisbindung halten. Davon sind sowohl Vor-Ort-Apotheken als auch deutsche Versandapotheken betroffen.

Wer persönliche Beratung schätzt, ist in der Apotheke vor Ort richtig.

Wem es peinlich ist, Arzneimittel zum Beispiel gegen Genitalpilz in der Präsenzapotheke zu ordern, wird die Anonymität der Internetbestellung zu schätzen wissen. Patienten, die auf dem Land wohnen, sparen sich bei einer Bestellung in der Versandapotheke lange Wege.

Rezept einlösen bei einer Versandapotheke

Verschreibungspflichtige Medikamente bekommt man in Deutschland nur mit dem Originalrezept - was für die Apotheke vor Ort gilt, gilt auch in Versandapotheken. Scans, Kopien oder Faxe sind rechtlich nicht zulässig.

Für manche apothekenpflichtigen Arzneimittel gibt es eine Abgabebeschränkung von zum Beispiel maximal drei Packungen.

Die meisten Internetapotheken zahlen das Porto, wenn Sie Ihr Rezept dort einlösen. Sie müssen meist nur einen Freiumschlag oder ein Adressetikett ausdrucken, das Ganze zum Briefkasten bringen und bekommen meist innerhalb von ein paar Tagen Ihre Medikamente.

Welche Medikamente kann ich online bestellen?

Sehr viele Medikamente bekommen Sie mittlerweile online. Gegen Original-Rezept auch verschreibungspflichtige. Manche Versandapotheken dürfen keine T-Rezepte annehmen, das sind Sonderrezepte für Medikamente mit den Wirkstoffen Lenalidomid, Pomalidomid und Thalidomid. Und keine Betäubungsmittelrezepte, sogenannte BTM-Rezepte.

Welche Versandapotheken sind seriös

Seriöse Online-Apotheken besitzen ein Impressum mit einer Postadresse, Inhaber und zuständiger Aufsichtsbehörde. Und es findet sich auf der Website eine Hotline für Beratung und Nachfragen. Zur Beratung sind Versandapotheken im gleichen Maß verpflichtet wie die Apotheke vor Ort.

Das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) hat eine öffentlich zugängliche Datenbank aller Versandapotheken mit behördlicher Erlaubnis. Suchen kann man in dieser Liste mit STRG-Taste und "F".

Das EU-Sicherheitslogo - ein weißes Kreuz auf grünstreifigem Grund und dem Text "Zur Überprüfung der Legalität dieser Website hier klicken" - führt zum Eintrag des Händlers im Versandregister. Den kann man einfach überprüfen, wenn man ihn anklickt:

"Prüfen Sie bitte, ob die Adresse in der Adresszeile des Browsers mit einem Schloss-Symbol gekennzeichnet ist und nach dem https:// mit 'versandhandel.dimdi.de/' beginnt, auch der abschließende Schrägstrich muss vorhanden sein. Ein Schloss-Symbol zeigt Ihnen, dass die Webseite vertrauenswürdig ist." Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)

Internetapotheken - extrem niedrige Preise unseriös

Rezeptpflichtige Medikamente bekommen Sie bei der Internet-Apotheke ganz ohne Rezept? Vorsicht! Das kann nicht sein und spricht dafür, dass der Anbieter nicht vertrauenswürdig ist.

Oder die Preise liegen extrem weit unter dem, was auf dem Markt üblich ist? Wahrscheinlich kein seriöser Händler.

Onlineapotheke Tipps

Informieren Sie die Versandapotheke bei Bestellung genau daürber, welche Medikamente Sie gleichzeitig zu dem bestellten Präparat einnehmen. Das hilft den Online-Apothekern, Wechselwirkungen zwischen den Präparaten zu erkennen und Sie zu warnen



Geben Sie Ihre Telefonnummer an - dann sind Sie bei Nachfragen und für Informationen leichter zu erreichen



Bei eigenen Fragen: Hotline der Versandapotheke anrufen



Achten Sie auf die Höhe der Versandkosten - bei vielen Anbietern ist die Lieferung ab einem bestimmten Mindestbestellwert frei

Versandapotheken Test Stiftung Warentest

Im Oktober 2017 hatte die Stiftung Warentest Online-Apotheken getestet - und vor allem die schlechte Beratungsqualität der Anbieter bemängelt, die zum Beispiel nicht auf Wechselwirkungen von Medikamenten hinwiesen. Aber auch die Präsenzapotheken schnitten in einem früheren Test der Stiftung Warentest in Sachen Beratung eher mäßig gut ab.