Krankmeldung telefonisch Wie kommt die telefonische Krankmeldung zu meinem Chef?

Bei einer leichten Erkältung können Sie sich ab sofort auch am Telefon krankschreiben lassen. Wir klären: Wie kommt die Krankmeldung zu Ihrem Chef? Geht das auch ohne Versichertenkarte?

Schnupfen mit Halsweh oder auch leichtes Fieber - das muss nicht gleich Corona sein. Um die Arztpraxen zu entlasten, können sich Patienten mit einer leichten Erkältung ab sofort per Telefon bei ihrem Hausarzt krank melden. Das haben die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) am 9. März 2020 festgelegt. Die Regelung gilt seit Montag (9. März) für vorerst vier Wochen - also bis zum 5. April. Danach wird bewertet und neu entschieden, wie es weiter geht.

"Ab sofort können Patienten mit leichten Erkrankungen der oberen Atemwege nach telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt eine Bescheinigung auf Arbeitsunfähigkeit (AU) bis maximal sieben Tage ausgestellt bekommen. Sie müssen dafür nicht die Arztpraxen aufsuchen." Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)

Wie kommt meine Krankmeldung zum Arbeitgeber?

Wer nach einem Telefongespräch von seinem Arzt krankgeschrieben wird, erhält wie gewohnt eine Krankmeldung - mit einem Teil für den Arbeitgeber und dem anderen für die Versicherung. Wer diese nicht selbst abholen oder abholen lassen kann, der kann sie vom Arzt per Post geschickt bekommen. Das dauert aber natürlich ein oder zwei Tage - und das sollten Sie im Zweifelsfall vorab mit Ihrem Arbeitgeber klären.

Wann muss meine Krankmeldung beim Arbeitgeber sein?

Ab wann eine Krankmeldung vorgelegt werden muss, dazu gibt es keine einheitliche Regelung - das legt jeder Arbeitgeber selbst fest. Die meisten verlangen erst ab dem vierten Krankheitstag eine sogenannte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU), manche aber auch schon ab dem ersten Tag.

Damit erst gar keine Probleme aufkommen, sollten Sie sich möglichst schnell bei Ihrem Arbeitgeber melden und klären, wie Krankmeldungen unter den derzeitigen Umständen gehandhabt werden. Die KBV hat bereits an die Arbeitgeber appelliert, ihren Arbeitnehmern in Zeiten von Corona zusätzliche Karenztage zu gewähren, für die keine AU vorgelegt werden müssen.

Bekomme ich eine Krankmeldung, auch wenn meine Versichertenkarte nicht vorliegt?

Normalerweise liest das Praxis-Team bei jedem ersten Besuch im Quartal Ihre Versichertenkarte in das Computersystem ein. Aber wie soll bei einer telefonischen Krankmeldung meine Karte zum Arzt kommen? Wenn der betreffende Arzt Ihr Hausarzt ist, Sie also von vorhergegangenen Besuchen kennt, sollte das kein Problem sein, erklärt Tanja Hinzmann von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung: "Bei bekannten Patienten sollte es klappen, hier kann der Arzt nach dem sogenannten Ersatzverfahren abrechnen." Dabei nutzt das Praxisteam einfach Ihre Daten, die bereits im System hinterlegt sind, für die Abrechnung.

Schwieriger wird es für diejenigen, die keinen Hausarzt haben - und deren Daten folglich noch bei keiner Praxis gespeichert sind. "Dieses Verfahren für 'unbekannte Patienten' muss derzeit noch geregelt werden", so Tanja Hinzmann. Hier hilft nur, es bei verschiedenen Ärzten zu probieren.

