Vegetarische Ernährung für Haustiere Ist vegetarische oder vegane Ernährung für Haustiere gesund?

Hunde vegetarisch oder vegan ernähren

Kein Fleisch, stattdessen Gemüse, Reis und vielleicht Tofu im Napf – immer mehr Tierhalter verbannen tierische Produkte vom Speiseplan ihrer Hunde. Wer sich selbst vegetarisch oder vegan ernährt, will schließlich nicht durch die Fütterung des Haustiers die Fleischindustrie unterstützen. Doch was für den Menschen unter Umständen gesund sein kann, ist nicht automatisch gut für Tiere. Zur rein veganen Ernährung von Hunden sagt Dr. Petra Kölle, Oberärztin für Ernährungsberatung an der Medizinischen Kleintierklinik der LMU München: "Prinzipiell ist es möglich, es muss dafür gesorgt werden, dass alle Nährstoffe bedarfsdeckend enthalten sind. Bei einer veganen Ration müssen entsprechende Vitamine wie zum Beispiel B12, das nur in Fleisch und kaum in pflanzlicher Nahrung enthalten ist, genau so ergänzt werden wie zum Beispiel Eisen." Empfehlen würde die Tiermedizinerin vegane Ernährung für den Hund nicht - denn der Hund sei ein Fleischfresser, allerdings ein Omnicarnivore, was bedeutet, dass er eben auch pflanzliche Kost fressen kann, aber nicht ausschließlich.