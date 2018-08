Hund und Hitze Wie schütze ich meinen Hund im Sommer?

Wenn bei uns die Temperaturen sommerliche Werte erreichen, ziehen sich die meisten Hunde hechelnd in den Schatten zurück. Sie wissen, was ihnen gut tut. Wissen Sie es auch?

Wie kann ich meinen Hund bei Hitze abkühlen?

Hunde können Ihre Körpertemperatur nicht so wie wir Menschen durch Schwitzen regulieren. Zwar besitzen sie einige wenige Schweißdrüsen an den Pfoten, aber diese dienen primär dazu, Geruchsmarkierungen für Artgenossen zu hinterlassen. Mit diesen Schweißdrüsen allein könnten Hunde ihrem Körper aber nicht ausreichend Kühlung verschaffen.

Das wichtigste Mittel der Tiere gegen Überhitzung ist daher: Zunge raus und Hecheln. Dabei atmen Hunde flach und schnell (bis zu 300 mal pro Minute) über die Nase ein, und über das Maul wieder aus - die Luft, die dabei über die Hundezunge streicht, sorgt für Verdunstungskälte und unterstützt die Thermoregulation.

„Hunde regulieren ihre Wasseraufnahme sehr gut und trinken in der Regel selbst ausreichend“, sagt Tierärztin Dr. Petra Kölle.

Je mehr ein Hund hecheln muss, desto mehr Wasser braucht er, um seine Zunge und seine Schleimhäute feucht halten zu können. Gerade bei Hitze muss daher immer genug frisches Wasser bereit stehen. "Hunde regulieren ihre Wasseraufnahme sehr gut und trinken in der Regel selbst ausreichend", sagt Tierärztin Dr. Petra Kölle, Ernährungsexpertin an der Medizinischen Kleintierklinik der LMU München.

Eiswürfel dürfen ihrer Ansicht nach prinzipiell zwar ins Trinkwasser, können aber bei empfindlichen Hunden Magenprobleme verursachen. Hier muss jeder Besitzer selbst beurteilen, was seinem Tier gut tut und was nicht. Einen zusätzlichen Wassernapf mit einem Schuss Milch oder Fleischbrühe hält Dr. Kölle nur dann für notwendig, wenn der Hund schon überhitzt ist und animiert werden muss, mehr zu trinken.

Kurznasige Rassen, wie etwa die Französische Bulldogge , überhitzen schneller auch bei normalen Aktivitäten.

Aber natürlich reagiert auch jeder Hund individuell unterschiedlich auf heiße Temperaturen; das Herkunftsgebiet der Rasse (aus warmen oder eher kühlen Breitengraden) spielt eine Rolle, aber auch rassebedingte körperliche Eigenschaften: "Bei kurznasigen Hunderassen wie etwa beim Mops oder der Französischen Bulldogge schränkt die mangelnde Luftzirkulation in ihrer Nase den Abkühlungseffekt (..) ein.

Dadurch kann es schon bei normalen Aktivitäten zu einer starken Überhitzung, schlimmstenfalls auch zum Hitzschlag kommen", erklärt Dr. med. vet. René Dörfelt, Leiter des Bereichs Intensiv- und Notfallmedizin an der Medizinischen Kleintierklinik der LMU München.

Wie sieht das optimale Sommerprogramm für den Hund aus?

Schutz für helle Nasenspiegel und Ohren: Sun-Blocker für Kinder oder spezielle Sonnencreme für Tiere hilft

In Sachen Bewegung sollten Sie Ihrem Hund zuliebe an heißen Tagen einen Gang zurückschalten: Gassigänge und körperlich anstrengende Aktivitäten eher in die kühleren Morgen- und Abendstunden verlegen, und dabei immer den Trainingszustand des Tieres im Auge behalten.

Das klappt nicht bei jedem Besitzer, weiß Tierärztin Dr. Ulrike Falbesaner: "Unter der Woche tut der Hund nichts, und am Wochenende gibt‘s Radltour, Schwimmen und dann noch Ballwerfen. Und dann wundert man sich über Kreislaufprobleme." Auch klar: Jedes Tier reagiert unterschiedlich auf Hitze - umso wichtiger ist es, dass Sie Ihren Hund genau beobachten und das Bewegungsprogramm entsprechend anpassen.

Wenn der Hund tagsüber allein draußen ist, muss sicher gestellt sein, dass er zu jeder Tageszeit und vor allem bei jedem Sonnenstand ein schattiges Plätzchen findet. Optimal, wenn der Vierbeiner zusätzlich Gelegenheit zum Schwimmen und Plantschen hat. Und natürlich gilt: Kranke und alte Hunde besonders schonen.

So schnell wird das Auto zur tödlichen Hitze-Falle

Auch wenn der Himmel bedeckt ist, das Auto mit halb geöffnete Seiten- oder Dachfenster im Schatten steht und man ja nur mal schnell in den Laden gehen will – Tierärzte bitten eindringlich: Bei Temperaturen über 22 Grad den Hund nie im Auto lassen!

Die Wolken verschwinden, die Sonne wandert und schon steigt die Temperatur im Wageninneren rapide an: Bei 20 Grad Außentemperatur sind schon nach 10 Minuten 27 Grad erreicht, nach einer Stunde 46 Grad. Bei 24 Grad Außentemperatur reichen schon 30 Minuten aus, um im Innenraum 40 Grad zu erzeugen. Bei 36 Grad draußen ist dieser Wert sogar schon nach 5 Minuten erreicht.

"Für den Hund sind alle Temperaturen über 40°C gefährlich", sagt Notfallmediziner Dr. Dörfelt. Wird er nicht rechtzeitig aus dem heißen Auto befreit, verendet der Hund qualvoll an Sauerstoffmangel und Hitzschlag.

Sehen Sie als Passant einen Hund in so einer Notlage, sollten Sie die Polizei verständigen, die im Notfall das Auto aufbrechen darf. Allerdings müssen Sie vorher nachweislich versucht haben, den Tierbesitzer ausfindig zu machen.

Gut zu wissen: Wenn Sie selbst etwa eine Autoscheibe einschlagen, um ein Tier in Lebensgefahr zu retten, begehen Sie juristisch gesehen Sachbeschädigung und riskieren daher eine Anzeige. Die droht allerdings auch dem Tierhalter, der gegen die Tierschutz-Hundeverordnung verstoßen hat.

Was tun, wenn mein Hund einen Hitzschlag hat?

Atmet der Hund sehr schnell und flach und hat dabei hochrote Schleimhäute, Gleichgewichtsstörungen oder Krämpfe und (falls messbar) eine Körpertemperatur über 41 Grad, hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Hitzschlag. Ursache kann die beschriebene Überhitzung im Auto sein oder auch zu anstrengende Bewegung in der direkten Sonne.

Für einen Hitzschlag prädisponiert sind laut Notfallmediziner Dr. Dörfelt aber auch "kurznasige Hunde wie Mops und Französische Bulldoge, Hunde mit Problemen in den Atemwegen, Hunde mit dichtem Fell sowie Arbeitshunde, z. B. Mallinois oder Deutscher Schäferhund". Sein wichtigster Rat: "Eine effektive Kühlung ist die beste Notfalltherapie." Also so schnell wie möglich mit so viel Wasser wie möglich kühlen und unbedingt Trinken anbieten.

Falls vorhanden, kann man den Hund auch bis zum Hals in den nächsten Teich tauchen, meint Dr. Dörfler – dabei aber den Kopf des Hundes festhalten, denn meist können die Tiere das nicht mehr selbst. Und dann so schnell wie möglich in die nächste Tierklinik. Denn bei einem schwerem Hitzschlag liegt die Überlebensrate selbst bei optimaler Betreuung nur bei ca. 50%, so der Notfallmediziner.

