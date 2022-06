Hundepfoten bei Hitze Wie Sie Verbrennungen der Pfoten beim Hund vermeiden

Immer wieder ist zu lesen, dass Hunde an den Pfoten keine Schmerzrezeptoren hätten und deswegen Verletzungen oder Hitze nicht als gefährlich empfinden. Dies stimmt so nicht, wie Dr. René Dörfelt von der Medizinischen Kleintierklinik München bestätigt. Die Vierbeiner können sehr wohl Schmerz an den Pfoten empfinden, auch wenn weniger Thermorezeptoren vorhanden sind - vor allem die für erhöhte Temperaturen. Allerdings übernehmen bei sehr hohen Temperaturen (Verbrennungen) auch andere Sinneszellen die Aufgaben und der Schmerz wird weitergeleitet.

Ab wann ist der Boden zu heiß?

Wie lassen sich Verletzungen bei Hitze vermeiden

Gehen Sie am besten nicht in der größten Hitze Gassi, die Mittagszeit besser vermeiden. Auf eher unbefestigten Wegen oder Wiese verringert sich die Gefahr von Verbrennungen deutlich, lassen Sie Ihren Vierbeiner also lieber dort als als auf aufgeheizten Straßen laufen. Kleine Hunde können bei Hitze auch mal ein Stück über zu heiße Stellen an der Straße getragen werden. Manche Hunde akzeptieren auch kleine Schuhe, die auch im Winter hilfreich sein können, da sie vor Straßensplit, Salz und Kälte schützen können. Da gilt es auszuprobieren, was Ihr Tier toleriert.