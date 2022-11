Walnuss Hund Dürfen Hunde Walnüsse essen?

Dieser Schimmelpilz (Penicilium crustosum) kommt in der Natur relativ häufig vor, so Tierärztin Dr. Kölle, er befällt die Frucht schon am Baum oder auch erst, wenn sie abgefallen auf dem Boden liegt - und bevorzugt fettreiche Früchte, wie eben Walnüsse. Auch wenn nicht jede Walnuss von dem Schimmelpilz befallen ist, bleibt ein Risiko: "Sie wissen eben nicht, welche Nuss betroffen ist", so Dr. Kölle.