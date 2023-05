TÜV überziehen Wie lange darf ich den TÜV überziehen?

Kurz vorweg: Offiziell heißt die Inspektion, die alle zwei Jahre für unser Auto anfällt, natürlich Hauptuntersuchung (HU). Und wir können Sie nicht nur bei TÜV, sondern auch bei der Dekra oder auch vielen Werkstätten vornehmen lassen. Den genauen Monat, in dem die HU stattfinden muss, können wir entweder auf der bunten Plakette auf unserem Nummernschild ablesen (Monat steht oben; Jahr im Kreis in der Mitte), oder auch in der Zulassungsbescheinigung Teil I (früher Fahrzeugschein) nachlesen.

Wie lange hat man TÜV Kulanz?

Streng genommen müssen wir unser Fahrzeug in dem Monat zur HU vorstellen, der auf der Plakette angegeben ist. Eine Kulanz ist eigentlich nicht vorgesehen. De facto beschränkt sich die Polizei in einem Zeitraum von zwei Monaten nach Fälligkeit allerdings darauf, Sie nur auf das abgelaufene Intervall hinzuweisen. Ohne Sie mit einem Bußgeld oder einer Verwarnung zu belegen.

Die Zahl ganz oben in der Plakette gibt den Monat der nächsten HU an, die Zahl im Kreis das Jahr.

Wie lange darf man den TÜV überziehen ohne eine Strafe zu bekommen?

Was wirklich unangenehm ist: In all diesen Fällen müssen die Kontrolleure in den Prüfstellen eine sogenannte vertiefte Hauptuntersuchung oder Ergänzungsuntersuchung durchführen - also eingehender Funktion und Sicherheit Ihres Fahrzeugs überprüfen als bei einer normalen, fristgerechten Inspektion. Die Mehrkosten so einer vertieften HU betragen zirka 20 Prozent - und die bezahlen Sie!