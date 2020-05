Kfz-Versicherung Kilometer überschritten Was passiert, wenn ich die jährliche Fahrleistung überschreite?

In der Corona-Zeit bieten einige Kfz-Versicherer ihren Kunden einen Beitragsrabatt wegen weniger gefahrenen Kilometern an. Wir klären, was dran ist an dieser Aktion - und warum wir auf keinen Fall mehr Kilometer im Jahr fahren sollten, als wir im Vertrag angegeben haben.

Haben Sie auch schon Post von Ihrem Kfz-Versicherer bekommen? Eine Reihe von Unternehmen hat ihren Kunden schon Beitragsrückzahlungen für dieses Jahr in Aussicht gestellt - weil wegen des Corona-bedingt verringerten Verkehrsaufkommens auch das Unfallrisiko gesunken ist und weil gerade viele Berufspendler täglich deutlich weniger Kilometer auf ihren Tacho packen, als es ohne Corona der Fall wäre.

Corona-Rabatt in der Kfz-Versicherung - was ist dran?

Eine tolle Kundenaktion? "Eigentlich keine besondere Neuigkeit", findet Sascha Straub, Referatsleiter Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Bayern. Eher eine Selbstverständlichkeit: "Wenn Sie als Kfz-Versicherter weniger Kilometer fahren als Sie die letzten Jahre gefahren sind oder als Sie geplant haben, können Sie jederzeit Ihren Vertrag anpassen", erklärt der Versicherungsexperte. Sie können Ihrer Versicherung also mitteilen 'Ich werde in diesem Jahr voraussichtlich nur noch 10.000 km statt der bisherigen 30.000 km fahren' - und damit im laufenden Vertrag den Beitrag anpassen.

"Ich denke, letztendlich werden es hier die Versicherer sein, die hier die Gunst der Stunde nutzen, um etwas besser dazustehen - aber es ist nicht so, dass man das als absolutes Entgegenkommen bezeichnen müsste." Sascha Straub, Referatsleiter Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Bayern

Soll ich jetzt gleich meinen Vertrag anpassen?

Handlungsbedarf gibt es nach Ansicht von Straub allerdings nicht: "Derzeit sieht es so aus, das mehrere Versicherer sich dieser Rückzahlungsaktion anschließen werden. Man sollte hier also erstmal abwarten, was der eigene Versicherer anbietet bzw. welches Verfahren er vorschlägt. Und dann überlegen 'Passt das mit meiner individuellen Laufleistung zusammen oder werde ich sogar mehr Kilometer nicht verfahren?'" Ist letzteres der Fall, kann man immer noch offiziell der Versicherung seine Kilometer-Reduzierung mitteilen.

Ich habe die jährliche Fahrleistung deutlich überschritten - gibt das eine Strafe?

Unbedingt handeln sollten Sie allerdings in einem anderen Fall, den viele von uns gerne mal auf die leichte Schulter nehmen: Wenn Sie im Jahr deutlich mehr Kilometer fahren, als Sie in Ihrem Versicherungsvertrag angegeben haben. Das kann Sie im Schadensfall mehr als teuer zu stehen kommen, warnt Versicherungsexperte Straub:

"Wenn Sie mehr Kilometer angeben als Sie eigentlich fahren, haben Sie wesentliche Vertragsvoraussetzungen nicht erfüllt: Das heißt, der Beitrag, der berechnet wurde, ist nicht korrekt; das Risiko, das der Versicherer trägt, ist nicht korrekt berechnet worden - und das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass im Leistungsfall der Versicherer Ihnen gegenüber die Leistung verweigert." Und schlimmer noch: Bei der Kfz-Haftpflicht kann es sein, dass die Versicherung den Schaden Ihres Unfallgegners zahlt, aber dann mit Regressansprüchen auf Sie zukommt.

Um wie viel darf ich die jährliche Fahrleistung überschreiten?

Von Pokerspielen rät der Versicherungsmann an dieser Stelle klar ab: "Wenn man die Kilometerlaufleistung pro Jahr angibt, sollte das auch der Wahrheit entsprechen." Auch wenn das im Einzelfall die ein oder andere Versicherung eventuell großzügiger handhaben mag, ist Vorsicht geboten: "Natürlich ist immer auch eine Toleranz drin, es können also auch mal 100 oder 200 Kilometer mehr drin sein - aber es dürfen eben nicht mehrere Tausend Kilometer mehr sein", so Versicherungsexperte Straub.

Seit dem 28. April gilt ein neuer Bußgeldkatalog. Lesen Sie dazu: Was Vergehen im Straßenverkehr jetzt kosten