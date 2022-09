Preis Tankstelle Welcher Preis gilt?

Preis tanken

"Ganz klar, entscheidend ist der Preis an der Zapfsäule", betont Alexander Kreipl, Verkehrs- und umweltpolitischer Sprecher des ADAC. Gerade bei einem besonders niedrigen Preis auf der Anzeigentafel vor der Tankstelle rät er allen Autofahrern, unbedingt nochmal genau hinzuschauen, was die Zapfsäule anzeigt, wenn man die Tankpistole gezückt hat.

Unterschiedlicher Preis an Anzeigetafel und Zapfsäule - warum?

"Bei den großen Ketten werden die Preisänderungen zentral gesteuert", erklärt Alexander Kreipl: "Zuerst werden die Zapfsäulen, dann die Kassen und dann die Anzeigetafeln umgestellt." So kann es also vorkommen, dass zwischen der Umstellung einige Minuten liegen - und unaufmerksame Kunden an der Kasse eben ein paar Euro mehr bezahlen müssen. Das ist rechtlich offenbar in Ordnung, aus Sicht des ADAC aber "klar verbraucherunfreundlich, dass die Umstellung Anzeigetafel - Zapfsäule - Kasse nicht gleichzeitig erfolgen muss", so Sprecher Kreipl.