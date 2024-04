TÜV-Plakete richtig lesen So lesen Sie Monat und Jahr für die nächste HU ab

Eigentlich ist es ganz einfach, die TÜV-Plakette richtig zu lesen, um Monat und Jahr der nächsten HU herauszufinden. Plus: Was der schwarze Balken bedeutet.

Zum TÜV, korrekt zur Hauptuntersuchung (HU), muss ein erstzugelassener, neuer Pkw das erste Mal nach 36 Monaten und danach alle 24 Monate. Man kann diese Inspektion beim TÜV, aber auch anderen Prüfinstituten wie der Dekra oder bei zugelassenen Kfz-Werkstätten erledigen lassen. Das Datum der nächsten HU ist immer in der Zulassungsbescheinigung Teil I (früher Fahrzeugschein) vermerkt und es ist ablesbar auf der TÜV-Plakette, offiziell HU-Prüfplakette, die auf das Nummernschild geklebt ist.

Monat der nächsten HU

Die Ziffer, die auf der TÜV-Plakette ganz oben steht, auf der 12-Uhr-Position einer normalen Uhr – das ist der Monat, in dem die nächste Hauptuntersuchung stattfinden muss. In unserem Bild oben ist das die 5, also der Monat Mai. Die Ziffern um den Kreis mit der Jahreszahl herum stehen für die 12 Monate des Jahres.

TÜV wann fällig - Jahr

In dem Kreis in der Mitte des Aufklebers steht die Jahreszahl, in der der Pkw zur nächsten Hauptuntersuchung in eine entsprechende Werkstatt, bei TÜV oder Dekra vorfahren muss. In unserem Beispiel: 2026.

TÜV-Plaketten Farben Jahre

TÜV-Plaketten gibt es nur in sechs verschiedenen Farben, die sich in einer festgelegten Reihenfolge alle sechs Jahre wiederholen. Das sind die Farben der kommenden Jahre:

2024 grün

2025 orange

2026 blau

2027 gelb

2028 rot

2029 rosa

2030 grün

2031 orange

TÜV-Plakette schwarze Balken

Die schwarzen Balken auf der TÜV-Plakette sind oft an anderer Stelle als oben, wo der Prüfmonat in der 12-Uhr-Position steht. Man muss diese schwarzen Balken, die drei Ziffern der Plakette oben abdecken, lesen wie auf dem Ziffernblatt einer Uhr:

"Die Position der schwarzen Balken wiederum verdeutlicht den Prüfmonat: Überträgt man die Position, die der Strich in der Mitte der Balken anzeigt, auf ein Ziffernblatt, so entspricht die sich daraus ergebende Ziffer/Zahl dem Prüfmonat", so der TÜV-Süd.

Warum dieser schwarze Balken auf der Plakette ist, erklärt der TÜV Süd auch: "Aus der Ferne – beispielsweise in Verkehrskontrollen – sind diese beiden Angaben jedoch nur schwer zu erkennen. Deswegen sind Prüfmonat und Prüfjahr auch an der Farbe der Plakette sowie der Position der fetten schwarzen Balken auf der Plakette ablesbar."

